Pullaro convocó a los radicales a pelear cada municipio y comuna como en la final de Qatar

Maximiliano Pullaro, candidato a gobernador de Unidos, pidió a los intendentes y presidentes comunales de la Unión Cívica Radical no dar ventajas ante las elecciones del 10 de septiembre, trabajar fuerte para mantener las administraciones y ayudar a las localidades vecinas si lo necesitan. Pullaro junto a su compañera de fórmula, Gisela Scaglia, participó de la reunión mensual del Foro de Intendentes de la UCR en la sede partidaria de calle Rivadavia, lugar al que volvió por primera vez después de su victoria electoral en la interna del 16 de julio.

La fórmula fue acompañada en la cabecera de la mesa por el candidato a diputado José Corral y la conducción del Foro. "Los convoco a pelear cada municipio, cada comuna, como si fuera la final del Mundial de Qatar", señaló tras agradecerles haber sido invitado al encuentro mensual para conocer la situación en que se encuentran las administraciones locales.

Allí escuchó de varios intendentes quejas por la no llegada de fondos de programas como Obras Menores o Incluir, pero también atrasos en materia de salud pública, educación y seguridad. Después en rueda de prensa puso el acento en la falta de gestión del actual gobierno, en la subejecución presupuestaria que obliga a los intendentes a pagar el combustible de patrulleros y a solventar las refacciones en las escuelas públicas.





En el salón Aldo Emilio Tessio de la casa radical, Pullaro fue presentado como el futuro gobernador de Santa Fe pero él instó a tener los pies sobre la tierra, a trabajar en pos de mantener el voto porque todavía no está definida la elección. No obstante, más adelante, admitió que tiene serias posibilidades de ganar en septiembre.

Ante sus correligionarios valoró el trabajo colectivo realizado durante años. "No fue una hazaña de ninguna forma, eso fue una construcción colectiva que lleva muchísimos años, hemos vivido momentos difíciles" y destacó la tarea de intendentes y presidentes comunales de resistir pese a la discriminación que sufrieron en los últimos tres años y medio. Resaltó a los militantes que nunca tuvieron cargos públicos y trabajan en cada localidad por la UCR. "Crecimos en la adversidad. Ahora debemos consolidarnos a partir de los distritos que tenemos, son casi 150. Hay que mirar a los distritos de al lado, mirar a cada pueblo, a cada ciudad, y ver si podemos ganar un pueblo más. En este momento de crecimiento de nuestra organización, y de las bases correctas que puso nuestro partido político en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, si logramos crecer en cantidad de distritos, nos va a permitir sostenernos en el tiempo", desafió.



El actual diputado llamó a los intendentes a sentirse parte de lo que va a venir "esa responsabilidad que vamos a tener, porque es altamente probable que ganemos este gobierno. Y si ganamos, el desafío es llevar adelante un gran gobierno de la provincia, que dé respuesta a los temas que no no la tenemos".

Luego Pullaro se sentó con Scaglia y tres intendentes: Horacio Ciancio (San Genaro), Pablo Verdechia (Armstrong) y Leonel Chiarella (Venado Tuerto) ante periodistas. Fue Ciancio quien informó que el Foro expuso ante la fórmula "las distintas problemáticas que atraviesan los gobiernos locales después de tres años y medio de un pésimo gobierno que hemos tenido en la provincia. Nos encontramos con serios problemas económicos y financieros, con deudas de la provincia hacia los gobiernos locales, obras inconclusas, licitaciones que no se adjudican, se suspenden".



Scaglia señaló que el reclamo hacia la provincia lo vienen escuchando en todo el territorio. "Nuestro desafío de cara a lo que viene es trabajar de la mano con cada uno de los intendentes, presidentes comunales, entendiendo que la única manera que vamos a poder darle respuesta a la gente es estar codo a codo trabajando juntos y haciéndonos cargo de una realidad, de una provincia que tiene una situación muy difícil, pero que también ha puesto mucha esperanza en Unidos para Cambiar Santa Fe".



Pullaro informó que fijó una agenda de trabajo con el partido que más intendentes y presidentes comunales tiene en la provincia. "Escuchamos mucho, lamentablemente el eje fue la discriminación que sufrieron nuestros intendentes y presidentes comunales durante tres años y medio. Por el solo hecho de pensar distinto, programas que a otras comunas llegaban rápidamente, a nuestras comunas no han llegado. Nos plantearon la desfinanciación y la desinversión en las áreas fundamentales. Hoy son nuestros intendentes los que están sosteniendo el combustible de la fuerza de seguridad, los arreglos de los móviles, en muchos casos los arreglos de edificios de la fuerza de seguridad. Son nuestros intendentes quienes sostienen los edificios escolares porque están en pésimas condiciones y están en pésimas condiciones porque no se ha invertido lo que se debe invertir. Son nuestros intendentes y presidentes comunales quienes hacen el esfuerzo para sostener la salud que es una responsabilidad de la provincia".



El candidato hizo el compromiso de revertir la situación y trabajar con todos los intendentes -del partido político que sean- "porque entendemos que son la primera trinchera que tiene la sociedad para ir a golpear la puerta, para ir a solicitar cuando tiene una necesidad y que ese problema sea resuelto. Nuestro compromiso es gobernar con todos, no solo con los radicales", prometió.



Crédito: Pablo Aguirre - El Litoral de Santa Fe



Programas



En la rueda de prensa, Pullaro dijo que, en caso de ser gobierno, mantendrá tres programas del actual gobierno aunque con algunos cambios. Se trata de Billetera Santa Fe, Boleto Educativo Gratuito y Caminos de la Ruralidad. En el caso de Billetera buscará un escalonamiento para que tenga mayores efectos en los sectores medios y bajos de la sociedad. En el Boleto lo hará pagándole a las empresas de transporte lo que corresponde y buscará una mejora en caminos para que lo invertido no se pierda en forma inmediata.

Deuda social



En la conferencia de prensa, Pullaro hizo hincapié en la deuda social y estructural que está dejando la actual gestión y le pidió a Perotti "prudencia en los meses que le restan aunque cumpliendo con lo adeudado a municipios y comunas". Dio números de subejecución en seguridad, en educación, en la EPE. "El problema que ha tenido la provincia fue de gestión. No tuvo equipos y no tuvo planes para ejecutar y llevar adelante las políticas públicas que se había comprometido el gobernador Perotti. El problema fue de gestión, no fue de recursos económicos". Lo comparó con Unidos que en la campaña demostró "equipos de gestión en cada una de las áreas que van a tomar la responsabilidad de llevar adelante la ejecución de los presupuestos y de las partidas presupuestarias".