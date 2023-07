Ariel Balderrama: "Me obsesiona el control y la optimización de los recursos municipales"

En las elecciones 2023, el Partido Demócrata Progresista Sunchales no podrá utilizar el sello partidario que lo distinguió a lo largo de su extensa trayectoria. En el Congreso Provincial del PDP realizado a mediados de abril se resolvió integrar y fortalecer la coalición "Unidos para Cambiar Santa Fe", imposibilitando utilizar la identificación del partido fundado por Lisandro de la Torre a las agrupaciones que compitan por fuera de dicho Frente. Con ese escenario político, la decisión en el orden local fue inscribirse en el Frente Amplio por la Soberanía con la Lista de precandidatos a concejales "Porque Decidimos Participar" donde no afrontará una interna, confirmando su presencia en las elecciones generales del 10 de septiembre con solo obtener el 1,5 % de los votos válidamente emitidos en el distrito. El demoprogresismo sunchalense no presenta postulante a Intendente y cuenta actualmente con dos ediles - María Alejandra Bugnón y Horacio Bertoglio - que finalizan su mandato el 10 de diciembre de este año.

La Lista "Porque Decidimos Participar" es encabezada por Ariel Balderrama, ubicándose Nadia Caglieris en el segundo lugar y Rubén Palomeque en el tercer escalón. Los suplentes: 1- Gisele Rihl, 2- Santiago Culasso y 3- María Alejandra Bugnón.

Estos son algunos de los conceptos vertidos por los precandidatos Ariel Balderrama y Rubén Palomeque en la entrevista brindada en la redacción de El Eco de Sunchales:

Ariel Balderrama: "El ingreso a la política partidaria se produjo por una mezcla de hartazgo y desafío. Esta falta de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo local, para uno que hace más de dos décadas que viene asistiendo regularmente a las sesiones del Concejo Municipal, es algo que te hae ebullición en la sangre. Y a uno le surgía la pregunta que pasaría si yo estuviera en esa banca, lo que generaba masa crítica. Y en un momento confluyó con la propuesta del PDP, donde uno ya se deja de plantear respuestas en potencial para hacerlo con rasgos de mayor certeza".

Rubén Palomeque: "A mí siempre me apasionó la política y de esta manera puedo dejar de ser un opinólogo de la realidad sunchalense para intentar contribuir en algo. Y estoy harto de que se vea a la política como algo malo, yo creo que la política bien empleada posibilita cambios positivos en la sociedad".

Rubén Palomeque: "El PDP garantiza el control. Y esto no es declamativo, en los hechos ha demostrado tener un rol de monitoreo permanente. Y doy un ejemplo puntual: hay un proyecto que está en estado parlamentario que establece una multa a los funcionarios que no brinden la información en tiempo y forma que solicita el Concejo Municipal. Hoy esa respuesta está regida por la buena voluntad del funcionario municipal".

Ariel Balderrama: "Yo creo que en este último tiempo, en el Concejo hubo permisividad o exceso de buena voluntad. Para mí podría tener un rol mucho más activo. Hay ejemplos donde el propio Concejo se hizo responsable de la Auditoría de la Municipalidad cuando el Ejecutivo no lo hacía. Siempre pensamos de manera positiva y no perdemos de vista que a partir del 10 de diciembre habrá una renovación del Ejecutivo. Independientemente de quien asuma el cargo, imagino que habrá una instancia de diálogo para cumplir un objetivo en común que es que a Sunchales le vaya bien".

Rubén Palomeque: "En el plan estratégico del 2000 surgía como una debilidad el de convertir los objetivos institucionales en objetivos sectoriales. Estoy convencido que con un buen marco normativo, estos errores se pueden encaminar".

Rubén Palomeque: "Somos una ciudad pequeña donde hay una cercanía física, si se quiere, entre el vecino y el Concejo. Somos muy conservadores, muy criticones y no nos dirigimos a las instituciones adecuadas. Seguramente hay que reconocer cierta distancia de quienes nos gobiernan pero están y podemos exigirle".

Ariel Balderrama: "Nosotros somos gente de barrio, somos vecinos, somos frentistas que no tenemos pavimento, no tenemos gas natural o nos rebalsan las cloacas. Esa relación no se va a perder por más que uno ocupe una banca. Ser una persona que vive esa realidad cotidiana es un plus para el trabajo que hay que desarrollar en el Concejo".

Ariel Balderrama: "Si llego a ocupar una banca en el Concejo Municipal, voy a ser un edil razonable, componedor, un canal para llevar las problemáticas diarias de los vecinos. Pero no va a ser con una proliferación de normativas porque en muchas ocasiones se pueden encontrar soluciones con el simple diálogo con los funcionarios del Ejecutivo. Voy a poner énfasis en el control y la optimización de los recursos municipales, intentando que haya prioridad en dar respuesta a las necesidades de los vecinos".

Ariel Balderrama: "En realidad, ya estamos presentando propuestas. Se encuentra en Comisión un proyecto de guardias mínimas para que haya una cierta previsibilidad cuando hay un cese de actividades de los agentes municipales. Obviamente que hay que respetar el derecho de huelga que tienen los trabajadores pero debemos buscar alternativas para que algunos servicios básicos sigan funcionando. También hay una iniciativa que va a ingresar en los próximos días relacionada con emprendedores que exponen en ferias y la organización de las mismas, solicitando al Ejecutivo que deba definir un espacio público con adecuado acceso a servicio eléctrico, sanitarios, estacionamiento, etc. . También me apasiona todo el tema de control para que no se den situaciones como ocurren actualmente".