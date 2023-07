Marcos Cleri y Alejandra Obeid criticaron las acusaciones entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro

“Si tiene pruebas tiene que recurrir a la Justicia porque las denuncias son muy graves”, señaló el precandidato a gobernador por Unidad Ciudadana, respecto de las declaraciones de Losada señalando que hay audios que vinculan a Pullaro con la narcocriminalidad.



“Lo que queda claro es que como no tienen ideas, buscan sumar puntitos de adhesión con denuncias escandalosas, estigmatizando a los otros, queriendo multiplicar el odio y las divisiones. Lo hacen permanentemente con nosotros, por ser peronistas y el espacio de Cristina en la provincia; y ahora en campaña lo hacen entre ellos, que antes estaban juntos y ahora están separados, confirmando que no tienen vocación de servicio, que no les interesa la situación de las santafesinas y santafesinos”, agregó Marcos Cleri.



También su compañera de fórmula, Alejandra Obeid, repudió las acusaciones cruzadas entre los precandidatos a la Gobernación de Unidos por Santa Fe y afirmó que “en las Paso se va a ver identificada y reflejada la idiosincrasia de las santafesinas y santafesinos, que eligen a quienes habitan y conocen la provincia”.



“Hay quienes subestiman el voto prometiendo que si ganan se van a radicar en la provincia. A Santa Fe hay que habitarla y recorrerla; y no solo en campaña. Hay que conocerla, es una provincia heterogénea. Nosotros lo venimos haciendo con Marcos Cleri, conocemos las necesidades del norte y del sur y tenemos un plan de gobierno para resolver los problemas de la gente”, remarcó la precandidata a vicegobernadora de Unidad Ciudadana.