Antonio Bonfatti: "En Santa Fe, Perotti no tiene plan de gobierno y el diálogo en la provincia está roto"

El ex gobernador socialista encabeza la Lista "Acuerdo Progresista" de precandidatos a diputados provinciales que participará en la interna de "Unidos para Cambiar Santa Fe". Se lamenta de que el socialismo no se presente a las PASO con una sola nómina. "Si obtengo una banca, voy a ser un celoso custodio de que se cumpla el plan de gobierno que se elaboró con todos los partidos que integramos el frente" afirma.

Estos fueron algunos de los conceptos vertidos por Antonio Bonfatti en la entrevista realizada en la redacción de El Eco de Sunchales:

-"Hubiéramos querido que el socialismo vaya con una Lista única pero para lograrlo hay que sentarse en una mesa y lograr un acuerdo. Pero eso no sucedió. Tristemente. La gente decidirá. A nosotros nos conoce, sabe lo que hemos hecho en esta provincia en distintas gestiones. Tenemos una trayectoria de decir y hacer fundamentalmente".

-"En la gestión del gobernador Hermes Binner, la mía o la de Miguel Lifschitz teníamos las propuestas escritas en un plan estratégico y equipos formados para llevar adelante los proyectos en todas las áreas. Hoy no vemos nada de eso, no hay un plan. En los seis meses de transición, Perotti no se reunió con Lifschitz; cambiaron 4 ministros de seguridad; en educación los docentes no tienen directivas claras y los alumnos pasan de año llevándose 8 materias previas. ¡Qué estamos formando! ¡No hay futuro si seguimos así!"

-"El acceso al suelo y la vivienda propia es una de las cuestiones fundamentales que el Estado debe resolver en favor de los sectores populares. Nosotros lo hicimos exitosamente durante nuestro gobierno, cuando desarrollamos el programa "Mi Tierra, Mi Casa". Este es otro plan que Perotti desmanteló, a pesar de los resultados positivos que estaba teniendo. Desde la Legislatura impulsaremos la sanción de una ley para que ese programa pueda sostenerse en el tiempo en todas las ciudades y pueblos de la provincia”.

-"El primer proyecto que voy a presentar es convocar al diálogo porque está roto en la provincia. Volvamos a encontrarnos desde los actores de la política pero con la comunidad. Tenemos que recuperar la confianza".

-"Cuando fuimos gobierno fue descendiendo año tras año el delito y la criminalidad. Creamos el Ministerio Público de la Acusación y cambiamos el sistema penal. Capacitamos a la policía. Pero en el combate con el narcotráfico, el Estado nacional nos dejó solo y no se puede combatir el narcotráfico con las fuerzas de seguridad y la justicia de la provincia. El narcotráfico es un delito federal y en ningún lugar del mundo se combate este flagelo sin la intervención del Estado nacional".

-"Cuando empezó a hablarse de este frente, yo propuse que debía haber un plan y el cómo llevarlo adelante. Después empezar a hablar de las herramientas y por último de las candidaturas. El programa está escrito. Si llego a ser diputado provincial, voy a ser celoso custodio de que se cumpla porque es la función de un legislador: ser contralor del Ejecutivo y por otro la elaboración de proyectos. Quedan muchísimas cosas pendientes por hacer".

-"Se arregla la Argentina si hay acuerdo en cinco políticas de Estado. Los dos derechos básicos que es salud y educación; en la economía hay que convocar a todos los actores productivos; ciencia y tecnología al servicio de la producción; y hacer las reformas que hace décadas que las mencionamos pero no las hacemos: impositiva, la ley de entidades financieras, etc. Pero pongámonos de acuerdo en pocas cosas".

Así se conforma la Lista Acuerdo Progresista:

Antonio Bonfatti

Rosana Bellati

Rubén Galassi

Varinia Drisun

Sergio Rojas

Daiana Gallo Ambrosis

Miguel Ángel Solís

Andrea Balbuena

Silvio González

Valeria Noste