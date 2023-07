Clara García: "Quiero ponerle un freno a esta viejas prácticas de hacer política que trajo Perotti"

La actual diputada provincial aspira a renovar su banca en la Cámara de Diputados de la provincia encabezando la Lista Adelante que tiene como precandidata a gobernadora a la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein. La legisladora socialista fue contundente ante la consulta sobre las alianzas que tejió el socialismo a nivel provincial y nacional: "Somos un partido de gobierno, no somos una agrupación testimonial que se sienta debatir teorías políticas en una mesa de café".

El viernes 30 de junio, la precandidata a diputada provincial Clara García de la lista “Adelante” que competirá en el frente "Unidos para Cambiar Santa Fe" visitó el local del partido "Ahora Sunchales", donde fue recibida por Pablo Pinotti, precandidato a intendente de Sunchales y la precandidata a concejal, Andrea Ochat que encabeza la lista "Compromiso con Sunchales". También se encontraba el precandidato a senador por el Departamento Castellanos, Alejandro Ambort.

Estos fueron algunos de los conceptos vertidos por la legisladora socialista:

-"Encabezo la lista Adelante de precandidatos a diputadas y diputados. Tengo la plena certeza de que vamos a ganar las elecciones primarias, posibilitándome enfrentar a Omar Perotti en las generales para ponerle un freno a esta viejas prácticas de hacer política que trajo el actual gobernador como son no decir la verdad, no formar equipos eficientes, o disciplinar con recursos a los que son propios y a los que no lo son".

-"Tengo que confesar que desde el socialismo y de los integrantes de la Lista Adelante, sentimos extrañeza por la actitud que están mostrando los precandidatos a gobernadores Carolina Losada y Maximiliano Pullaro. Nos llevó muchos meses de preparación conformar este frente que precisamente se llama Unidos. Yo espero que depongan esa actitud irresponsable porque los conozco y son personas capaces".

-"Nosotros teníamos dos opciones. O nos quedábamos en una mesa de café hablando de la teoría política o encontrábamos puntos de acuerdo para integrar un frente. Nosotros elegimos este camino en favor de la gente. No somos testimoniales, somos un partido de gobierno y creo que hay dos riesgos que nunca habían estado. Primero, hoy a Santa Fe la está gobernando alguien más conservador que cualquier partido que conforma la coalición; y segundo, hay una corriente antipolítica representada por los libertarios que canalizan y banalizan la bronca de la sociedad. Esas fueron las razones para formar parte de "Unidos para Cambiar Santa Fe". Con respecto a la alianza que tenemos a nivel nacional con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, desde hace dos año y medio formamos parte del Bloque Federal que tiene 8 diputados, y lo hicimos porque sentimos que es un freno a la grieta, y por sobre todas las cosas, pone en el centro de la escena al federalismo".

La Lista Adelante de precandidatos a diputadas y diputados provinciales está conformada de la siguiente manera:

Clara García

Pablo Farías

Lionella Cattalini

Joaquín Blanco

Gisel Mahmud

Leonardo Calainov

María Mancini

Mariano Cuvertino

Sofía Masutti

Andrés Cejas