Pullaro: "No me van a ensuciar por haber estado en el lugar más difícil en la provincia de Santa Fe"

Maximiliano Pullaro, precandidato a gobernador de la Provincia de Santa Fe, brindó una conferencia de prensa este lunes 5 para aclarar las acusaciones en contra de su persona que se lanzaron en los últimos días. “Los desafíos no están puestos en la interna. Están para trabajar para derrotar al kirchnerismo en la República Argentina. En cambiar el país, en correr a los K, en ganar el gobierno provincial”, dijo al comienzo de su exposición. “Quien más se ve beneficiado es el gobierno de Omar Perotti”. Carrió había hecho mención a una vinculación entre el comisario Alejandro Druetta, que fue condenado por un delito de narcotráfico, y Pullaro.

La precandidata a gobernadora Carolina Losada, también del frente Unidos para cambiar Santa Fe, también había criticado públicamente al diputado provincial actual. “Bajo ningún concepto voy a hablar mal de ningún rival interno. No son mis enemigos, mis adversarios. Llamo a que en esta campaña podamos discutir de programas, de equipos, de propuestas”, subrayó. “Mis enemigos en la provincia de Santa Fe son el delito, el crimen organizado, el facilismo, la avivada”, añadió.

También aclaró más de una vez en la rueda de prensa que se realizó en el hotel Presidente de calle Corrientes al 900 que esta fue la última vez que hablará de estos temas durante la campaña electoral. “Entiendo que hay que hablarle a los santafesinos. Nos preguntan por sus problemas. Y menos nos preguntan por especulaciones electorales de personas (en referencia a Losada) que hace muy poco tiempo atrás hablaban muy bien de mí”, dijo el ex funcionario del gabinete de Miguel Lifschitz.

El ex ministro afirmó que en su gestión entre 2015 y 2019 ante cada policía que iban a nombrar, se pedía un informe a la sección de Asuntos Internos y también a las justicias federal y provincial. “Cuando eso sucedía (se probaba un delito) automáticamente pasábamos a disponibilidad y echábamos de la policía cuando ese delito era probado”, comentó. “No vamos a permitir que con información tergiversada se pretenda ensuciar”, agregó. También criticó al gobierno actual de Omar Perotti: “Fue el peor gobernador que tuvo la Provincia de Santa Fe. No le voy a dar ventaja a Perotti”.

Maximiliano Pullaro también hizo referencia a las declaraciones en su contra: “Lo que hubo fue una declaración testimonial en función de una citación de un fiscal en torno a un tuit. No fue una denuncia. Fue una mención hacia mi persona y se tomó como una denuncia penal”. En relación a la vinculación con Alejandro Druetta, dijo: “Lo condenan por un delito que comete entre 2007 y 2009. La causa se inicia en 2018. El día que al comisario Druetta lo allanan yo le pido a su jefe directo que inicie el sumario administrativo para pasarlo a disponibilidad. Se lo sacó de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Entonces que se intente plantear un encubrimiento o que debía conocer las actividades delictuales de una persona 12 años antes es una operación”.

Por otra parte, el ex ministro de Seguridad habló sobre su tarea en esos años del gobierno de Lifschitz: “Perdí todas las libertades. Durante cuatro años no salí a comer, no iba a un bar. Estaba tomado mentalmente por el Ministerio de Seguridad. De lunes a lunes. Con resultados. Por eso Miguel siempre me acompañó”.

Consultado por la administración Perotti, amplió: “Hubo desinversión en materia de seguridad. Hasta el año pasado tuvimos presupuestos subejecutados de manera importante. Había entre 180 y 240 móviles (bajo la gestión de Lifschitz) y hoy hay entre 30 y 60. Eso hace que aumente el delito y la violencia”. “Que alguien me dé una organización criminal que el gobierno provincial de Perotti se llevó puesta. No hay”, agregó.

En relación a la protección judicial como legislador, el precandidato dijo: “Nosotros como bloque de la Cámara de Diputados (provincial, el UCR Evolución) pusimos los 12 los fueros a disposición. A cualquiera de nosotros que la justicia nos requiera los fueros están a disposición. Y eso es una definición política de toda la Unión Cívica Radical”. Citó el caso del senador Lisandro Enrico: “El día que se lo intentó ensuciar con el tema juego clandestino fue y dijo: ‘Acá están mis fueros. Investíguenme’”.