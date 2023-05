Joaquín Blanco: “La gestión Perotti le hizo un daño muy fuerte al sistema penitenciario”

La Cámara de Diputados y Diputadas resolvió citar al secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez. “El Ejecutivo no da explicaciones sobre lo que sucede en las cárceles”, expresó el legislador socialista. También mostró su preocupación sobre el funcionamiento de la Dirección Provincial del Patronato de Liberados.

La Cámara de Diputados y Diputadas resolvió citar al secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, para brindar explicaciones sobre la situación en las cárceles de la provincia. “No queda ninguna duda que la situación en las cárceles santafesinas cada vez está peor producto del hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de control y la falta de una política específica para los presos de alto perfil Hay denuncias gravísimas hechas por los propios empleados sobre las malas condiciones en las que trabajan”, dijo el socialista Joaquín Blanco.

“Walter Gálvez está desde el principio del gobierno de Omar Perotti. Ha visto pasar a Sain, a Lagna, a Rimoldi y ahora a Brilloni. Sin embargo, nunca dio una explicación sobre qué es lo que están haciendo y qué argumentos hay para que las grandes bandas narcocriminales dominen las cárceles y sigan operando desde adentro, generando más inseguridad en las calles”, agregó.

“Creemos que lo ha hecho Perotti en el Servicio Penitenciario es de un daño muy fuerte y creemos que en un año electoral es fundamental que empiece a haber una transición ordenada. Quedan siete largos meses de esta gestión y el gobierno que viene no puede encontrar tierra arrasada. Las cárceles santafesinas son una bomba de tiempo”, profundizó Blanco.

POS PENITENCIARIO SIN CONTROL

“Otra situación que nos resulta muy preocupante es la falta de recursos con los que cuenta la Dirección Provincial del Patronato de Liberados. No hay control sobre las personas con prisión domiciliaria, asistida o libertad condicional”, añadió el diputado. “Hoy, el 85% de los condenados de la provincia que son liberados terminan reincidiendo, y nadie está hablando sobre cómo abordar esta problemática que también hace a la seguridad santafesina”, continuó.

“Es un área que no tiene recursos, que tiene un solo vehículo para toda la ciudad de Rosario, que van a ver a los presos una vez por mes y que los presos ya saben qué día van a ir. Es un área que ha quedado desmantelada, sin personal y sin equipo profesional”, expresó

“Por eso presentamos un pedido de informe para conocer la situación real de esta Dirección. Nosotros creemos que alguien que sale de la cárcel, no puede volver al mismo entorno y menos sin un Estado que controle y que no ofrezca otras posibilidades. Este gobierno ha dejado de lado programas que acompañaban a los liberados en algo fundamental como es la reinserción social. Si no hay nada de eso, termina siendo un círculo vicioso que tienta a la persona a volver a delinquir”, finalizó Blanco.