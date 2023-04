Aprobaron un endeudamiento de casi 87 millones de pesos destinado a Plaza Libertad y al Parque de Skate

En la última sesión ordinaria del Concejo Municipal, 5 concejales aprobaron el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo local, autorizando al intendente Gonzalo Toselli a suscribir un Convenio de Préstamo con el gobierno de la Provincia de Santa Fe, perteneciente al Programa Municipal de Inversiones, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas por un presupuesto estimativo de 86.747.957,53 pesos. La obra se ejecutará por Licitación Pública y estará destinado a la construcción de una pista de skate y la renovación, juegos y solados de Plaza Libertad. La concejala Andrea Ochat (Ahora Sunchales) no acompañó el pedido de endeudamiento.

El crédito tiene un interés del 20% anual, a pagar en 36 meses y un plazo de gracia de hasta 6 meses luego de

efectuado el ultimo desembolso. La forma de pago es a través de los fondos de coparticipación provincial y los aportes provinciales que eventualmente correspondan al Municipio.

Obras en Plaza Libertad

Con respecto a la plaza central de Sunchales, el proyecto presentado menciona la deficiente disposición de juegos, presentando un mal estado debido a su antigüedad y materialidad, ubicándose sobre areneros o áreas de tierra; generando equipamientos inseguros e inaccesibles. También los juegos existentes como los sectores donde se encuentran ubicados no son de diseño universal, excluyendo así a las personas con movilidad reducida y generando una desigualdad social.

Teniendo en cuenta estas problemáticas se prevé una serie de intervenciones para el mejoramiento de estos espacios públicos. Se proyectan nuevos juegos, modernos y de diseño universal, renovando su emplazamiento con la disposición de plateas de hormigón y suelo antigolpes; e incorporando también, nuevas luminarias. Generando así espacios públicos de calidad, inclusivos y seguros.

Se tomarán 3 sectores existentes de intervención:

Sector 1

Juegos integradores anexado a los existentes, retiro de juegos antiguos y remoción de arenero por suelo de caucho antigolpes para brindar higiene, seguridad y accesibilidad

Sector 2

Se reemplaza las hamacas por una hamaca integradora completa, el sector posee parte de suelo antigolpes, se debera anexar el faltante para garantizar accesibilidad y seguridad.

Sector 3

Remoción completa de juegos existentes, este sector va a estar destinado a juegos

Parque de Skate

Partiendo de un espacio público de ubicación estratégica que cuenta con las dimensiones adecuadas (el predio ubicado aledaño a las vías del Ferrocarril, en Lisandro de la Torre al 100), se proyecta una pista de Skate ejecutada en hormigón armado bajo los estándares normativos (40,50 x 11 metros) equipada con los elementos y materiales adecuados para el correcto desarrollo de la actividad y la seguridad de los deportistas. A su vez, se plantean tres torres de iluminación que aumentan la seguridad de todo este espacio público.

El NO de Andrea Ochat

La concejala Andrea Ochat (Ahora Sunchales) no acompañó en la última sesión, el pedido de endeudamiento que realizó el Departamento Ejecutivo Municipal: “Cuestiono el momento en que llega esta propuesta” fundamentó. “Poniéndolo en perspectiva, llega en el marco de una grave crisis económica que estamos atravesando como país y en el contexto de un año electoral. Esto implica la posibilidad de que otra gestión asuma la responsabilidad del gobierno de la ciudad, y con ello, los compromisos y endeudamientos. No me resulta para nada oportuno pensar en tomar un crédito de alrededor de 86 millones de pesos, sin contar los intereses de la financiación y los costos extras que el municipio deberá asumir por obras que no se contemplan en el proyecto pero que se desprende del convenio".

El voto positivo de la oposición

El edil Horacio Bertoglio apoyó la iniciativa manifestando: "Con un país que tiene una inflación prevista seguramente no inferior al 120% anual, la tasa es el 20% anual. Treinta y seis meses. O sea que los ochenta y seis millones de pesos hay que dividirlos en cuarenta y dos meses, porque son treinta y seis más seis meses de gracia. La Ordenanza es un requisito previo a la firma del convenio. Decir que el monto de ochenta y seis millones no llega al dos por ciento del Presupuesto aprobado del año en curso. De hecho, con cuestiones inflacionarias va a estar en uno coma fracción. Creo que ya se dijo, la necesidad de poner al día la Plaza Libertad, en juegos que tienen décadas y que muchos son inseguros".

La presidenta del Concejo, Carolina Giusti también hizo uso de la palabra: "Hace más de diez años que hay un Skate Park que está esperando y las plazas, sobre todo la Plaza Liberad, que no paramos de decir el estado lamentable en el que se encuentra. Esa es la realidad. No recuerdo cuando fue la última vez que se renovaron los juegos, sinceramente, por lo menos no lo tengo tan presente y cuando la recorro todos los fines de semana digo: ¿Cómo se puede llevar adelante una transformación verdadera de esos espacios, de los sectores donde están ubicadas las hamacas, los juegos, los pisos que ya también son parte de una Ordenanza que no se cumple? Ahora bien, de ninguna manera acuerdo en poner en un segundo plano los derechos, las oportunidades de los jóvenes y las infancias de nuestra ciudad, de la generalidad de los ciudadanos por culpa de un Ejecutivo que gestiona mal. Sí tengo que decir que si esto se concreta, si el crédito y el dinero finalmente llega, tendremos la responsabilidad de estar encima de los números, de estar encima del cumplimento de las ejecuciones de las obras".