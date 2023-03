Elisa Carrió disparó un misil al Frente de frentes

Carrió apunto al futuro del gran frente opositor santafesino cuando sus once integrantes están a punto de dar a conocer los nueve ejes programáticos. De todos modos, a favor de “Lilita” hay que decir que fue consecuente con sus ideas: en setiembre del año pasado, en la Capital provincial, ya había incinerado al ex gobernador Antonio Bonfatti, acusándolo de supuesta complicidad con el narcotráfico, y que no iba a avalar un frente del cual participe el ex gobernador socialista. “Yo tenía el presentimiento de que esto iba a pasar” confesó un alto exponente de la futura gran coalición.



La filial santafesina de la Coalición Cívica quedó al borde de la fractura: la visita de Lehmann a Carrió descalzó a su vicepresidente Mauricio Amer, que se prepara para competir por la intendencia de Santa Fe dentro del Frente de frentes y al diputado provincial Sebastián Julierac, hoy parte del interbloque Neo-Evolución y con aspiraciones reeleccionistas dentro de la mega coalición.



Si Carrió (y Lucila Lehmann, la presidenta del Partido en Santa Fe) insisten en salir del futuro Frente de frentes, la Coalición Cívica santafesina deberá ir “por afuera” y competir contra Amalia Granata y “los mileístas”.

Macri presentará su libro en Rosario



El ex presidente de la Nación estará este lunes 20 en Rosario para presentar su libro “Para que” enmarcado en una ola de rumores que habla de su precandidatura a Presidente (“de Boca”, alegan algunos con ironía). El líder del PRO se reunirá también con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, acompañado por los senadores nacionales Carolina Losada, Dionisio Scarpín y otros diputados nacionales rosarinos, naturalmente encabezados por el referente Federico Angelini. También lo harán con comerciantes amenazados por los narcos.