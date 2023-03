Prevención Salud celebra nueve años con grandes novedades 

En el mundo corporativo, y más allá de que hay diversos factores en juego, cuando se trabaja de manera ordenada, comprometida y con objetivos claros, el resultado suele ser el crecimiento. Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga de Sancor Seguros, así lo demuestra: en menos de 10 años y siendo la firma más joven del mercado (además de la única nativa digital), ya cosechó numerosos logros que la posicionan entre los principales actores del sector.

Durante estos primeros nueve años fueron muchos los logros cosechados por la entidad, entre los que cabe destacar:

· Renovó las acciones orientadas especialmente a fidelizar y fortalecer el vínculo con la red prestacional, conformada por más de 85.000 profesionales, 3.393 clínicas y sanatorios, 11.036 farmacias y 482 círculos y colegios.

· Brindó más de 15 millones de prestaciones, incluyendo el acompañamiento a más de 18.000 afiliadas durante su embarazo.

· Fortaleció sus Programas Preventivos, dado que uno de los grandes diferenciales de la prepaga es la prevención, como camino para contribuir a elevar la calidad de vida de las personas. Así, no solo se ocupa de rehabilitar la salud de los afiliados cuando la enfermedad ya está presente, sino que también hace honor a su nombre con iniciativas que buscan adelantarse a ese momento, para evitar la aparición de dolencias y patologías.

En el último tiempo, Prevención Salud alcanzó hitos como el lanzamiento de Previ, un chatbot entrenado para brindar respuesta a más de 400 preguntas de manera ágil y sin demoras, combinando inteligencia artificial con trato humano, optimizando la atención en canales digitales; la implementación del Centro de Experiencias en ocho oficinas, buscando reconvertir las mismas a partir de la aplicación de tecnología, personalización de la atención y mejora del confort, haciendo hincapié en la instrucción en la autogestión de trámites y mejora de la experiencia de los afiliados; y nuevos servicios como la app “Mi Credencial Prevención Salud”, que además de visualizar la Credencial Digital, permite generar el token de seguridad para acceder a prestaciones médicas de forma ágil y segura y compartir credenciales a terceros en caso de ser necesario. ​

Una de las mayores novedades, en el marco de este aniversario, es que Prevención Salud ya superó los 250.000 afiliados en todo el país, ubicándose entre las 10 mayores del ranking de prepagas. Además, adhiriendo la factura a débito automático en Banco del Sol (también de Sancor Seguros), otorga un importante reintegro durante tres meses consecutivos.

“Cumplimos nueve años trabajando por la prevención y la salud, porque nuestro nombre nos define”, comentó el Gerente General, Carlos Hoffmann, poniendo en palabras el concepto de la nueva campaña de comunicación de la empresa. “Nuestro nombre no es una sigla, no es de fantasía, ni algo sin sentido. Por el contrario, expresa firmemente lo que creemos: que la prevención es una forma inteligente de abordar la salud porque permite evitar enfermedades y brindarnos calidad de vida. Es cuidar para no tener que curar”, amplió el funcionario.

En este contexto festivo, la prepaga hizo explícito el reconocimiento al trabajo, compromiso y profesionalismo de los empleados, cuerpo de ventas y prestadores, y a la confianza que cada día depositan los afiliados para cuidar lo más preciado: su salud y la de sus seres queridos.