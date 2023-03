Perotti repudió los dichos de Aníbal Fernández sobre Rosario e insistió en refuerzos federales para la provincia

Tras la reunión de la Junta Provincial de Seguridad, el gobernador Omar Perotti brindó una conferencia de prensa en la que cuestionó los dichos de Aníbal Fernández sobre Rosario y volvió a reclamar a la Nación refuerzos federales para la provincia de Santa Fe.



"Repudiamos totalmente las expresiones del ministro de Seguridad de la Nación que dijo que en Rosario ha ganado el narco", dijo Perotti. “Todos los integrantes de la Junta sienten que es una situación que podemos superar y que Rosario siempre estará en manos de rosarinos y rosarinas de buena fe y no en cualquiera de estas lacras que amenaza con la convivencia”, agregó.

Ante la consulta de si va a pedir la renuncia de Aníbal Fernández, Perotti aclaro:"El Presidente es quien nombra y remueve a sus colaboradores, no es una valoración nuestra, sí es mi deber como gobernador expresar cuando no estoy de acuerdo, y en eso sí no estoy de acuerdo".



En ese sentido, condenó el ataque que esta madrugada sufrió el frente de un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del Lionel Messi.



Luego de la amenaza contra el capitán del seleccionado, Perotti encabezó una reunión con su ministro de Seguridad, el jefe de la Policía y el titular de la Corte Suprema de Santa Fe, entre otros funcionarios. “El encuentro tomó sin duda una connotación diferente a lo que sucedió hoy”, dijo en referencia a la Junta Provincial de Seguridad, que fue programado desde la semana pasada.



Refuerzos federales



Perotti reclamó “una mayor presencia federal para dar respuestas a una realidad que cambió producto del crecimiento del narcotráfico”. “Con el presidente hemos conversado muy largo esta situación. Le he dejado mensaje a su secretario y he tenido diálogo con el jefe de gabinete, a quien hemos trasladado nuestras necesidades", agregó.

“Que el presidente haya dicho ‘vamos a hacer algo más’, es una mejor respuesta en comparación con lo que dijo el ministro de Seguridad. Hay que poner más, no alcanza. Espero que en esa expresión el presidente comprenda que Rosario necesita algo más”, manifestó el mandatario provincial.



Por otra parte, el gobernador pidió que se apruebe el proyecto de ley presentado por todos los diputados provinciales que representan a la provincia “para dar una nueva estructura a la Justicia Federal en Santa Fe”.

“Un problema estructural de tantos años no tiene una solución inmediata”, aclaró Perotti.



Balacera con repercusión mundial



La balacera ocurrió minutos antes de las 3 de esta madrugada en el local llamado "Único", ubicado al 2500 de la calle Lavalle de Rosario y propiedad del padre de Antonela Roccuzzo, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló un mensaje que dice: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", en referencia al intendente local.



La nota estaba escrita sobre el reverso de un trozo de una bolsa de carbón y junto a algunos de los casquillos de bala que quedaron desparramados en el lugar.

En las cámaras de seguridad se observa que dos personas transitaban en moto, cuando uno de ellos se bajó y ejecutó los disparos.