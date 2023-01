Carolina Giusti: "Los errores de gestión del Ejecutivo los terminan pagando todos los sunchalenses"

La edil de Juntos por el Cambio Sunchales fue elegida por unanimidad como presidenta del Concejo Municipal, a tan solo un año de haber asumido la banca en la Legislatura local. Afirmó que las problemáticas ambiental y vial les explotó en las manos y sentenció: "Hubo mala gestión, no hay vueltas, y los sunchalenses terminan pagando caro la falta de previsibilidad y planificación".

Estos son algunos de los conceptos más importantes de la concejala Carolina Giusti en la entrevista brindada a El Eco de Sunchales:

-"Creo que fui elegida unánimemente como presidenta del Concejo Municipal por lo que pude demostrar y desarrollar este año en la Legislatura local. Siempre pregoné durante el año pasado la búsqueda de consensos y ser prácticos a la hora de las resoluciones".

-"El desafío que tengo por delante es similar a la de otros presidentes. Tratar de construir junto al Ejecutivo. Yo siento que puedo hacerlo y tener resultados concretos. Tenemos necesidad de gestionar juntos entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre problemáticas que demandan respuestas urgentes de la comunidad. Yo creo que hay que correrse del debate sobre quien fue el responsable de los errores de gestión, de los partidismos y hacer una política más saludable para Sunchales".

-"La problemática ambiental y vial nos explotó en las manos a todos, pero especialmente a quienes tienen la responsabilidad de gestionar. Lo podemos observar en el dinero que destinó Toselli en este presupuesto 2023 a las áreas que se ocupan de esos temas, que es muchísimo comparado con el de años anteriores. Hubo mala gestión, no hay vueltas, y los sunchalenses terminan pagando caro la falta de previsibilidad y planificación".

-"Juntos por el Cambio Sunchales está observando como se acomoda la cancha a nivel provincial y nacional. Va a ser importante, más allá de la coalición que surja y los partidos que la integren, que haya un programa de gobierno sólido para que después las internas no termine debilitando la alianza".

-"Tenemos en claro que si a nivel Nación y Provincia no hay alineación política, localmente es otra realidad y hay que pensar en que queremos para la ciudad. Tenemos que enfocarnos en ese objetivo, no es fácil, es un trabajo paciente donde intentamos sumar voluntades aunque la gente ya no quiere saber nada de la política y los políticos".