Política y sequía, un delicado contraste

El campo necesita una sola cosa: lluvia

El 28 de julio del 2020, sobre los incendios en las islas, el gobernador Omar Perotti fue muy criticado por lo que muchos consideraron una desafortunada frase: "Estamos en una etapa donde a la naturaleza no la parás con un decreto. La naturaleza necesita lluvia y no la tenemos". Hoy podría emularse perfectamente aquella definición con respecto a la sequía que asuela el campo.



El subsecretario de Obras Hidráulicas en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Gustavo Villa Uría acaba de pronosticar que “se viene complicada la Niña para la provincia, con lluvias muy bajas por lo menos hasta abril que – encima - empieza la época del año que llueve muy poco; y si es así hasta septiembre seguramente estaremos con la sequia”. Villa Uría al menos nos deja una esperanza: “Esto no quiere decir que puedan caer lluvias intensas en algún lugar”.



A todo esto, durante la semana estará arribando a la Provincia el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo para recorrer las zonas afectadas junto al gobernador Omar Perotti y el ministro de la Producción, Daniel Costamagna, quizás como avanzada de una probable visita del Ministro de Economía, Sergio Massa.

Daniel Costamagna destacó el trabajo articulado de la Provincia con las Sociedades Rurales, Comunas y Municipios, Senadores Departamentales y productores en general, para brindar los paliativos mínimos ante la magnitud de la catástrofe, sumando además de aportes económicos, comida para la hacienda, la contratación de cisternas para asistir a los productores con agua y 8 camiones para trasladar hacienda en el Departamento Vera.



Finalmente Santiago del Estero accedió al desesperado pedido de Santa Fe para que se abran las compuertas de los diques en Salta y Santiago del Estero, a los fines de proveerles los 3 metros cúbicos por segundo convenidos para atemperar las consecuencias devastadoras de la sequía.

La política bajo la sombrilla de los armados.

No pocas veces dijimos que las elecciones no se suspenden por mal tiempo. La Constitución marca los plazos electorales que los gobernantes indefectiblemente deben cumplir y hacer cumplir, y que detalláramos hace un par de semanas en estas páginas.



En este período electoral hay un dato que sobresale por sobre los cierres anteriores: el fin del plazo para el reconocimiento de alianzas,ya que impulsado por la anunciada jugada opositora (el “Frente de frentes”), el oficialismo gobernante también quiere explorar nuevas estrategias para contrarrestarla.



En la oposición no hay grandes señales, más allá de los ocasionales reportajes de verano donde nadie, salvo Maximiliano Pullaro que está en abierta campaña desde el 2021, adelanta lo que aún no sabe que hará.



El voluntarista, tomado el término como sustancia de futuras acciones concretas, “Frente de frentes” comenzará a principios de febrero su etapa de cerramiento, aunque el plazo para la inscripción de alianzas venza en abril – mayo.



Si bien todos los actores de esta magna obra de la política santafesina pretende enviar al desarmadero al veinteañero FPCyS, como diría el gran armador socialista Rubén Galassi: “El periodismo informa y algunos analistas tratan de interpretar la realidad; pero la realidad es como es y hasta que los hechos no suceden, todo es hipótesis interpretativa”.



El diputado nacional radical Mario Barletta estaría desafiando el intenso calor de enero para adentrarse en territorio santafesino con la intención de tantear el panorama de cara a una postulación gubernamental (y de paso testear el comportamiento a campo de los demás aspirantes); mientras la otra referente del triunfante sector en el 2021, Carolina Losada, grabó un sugerente y sugestivo clip en instagram junto con su mentor político Julián Galdeano, donde alimenta suspicacias sobre una probable salida al ruedo gubernamental.