Elecciones 2023: Entre asados y operaciones

La clase política está de vacaciones activas, esto es, alejada de los lugares de rutina para cincelar este año electoral desde otra relajante perspectiva. Naturalmente, sin desprenderse un instante del teléfono móvil. Una llamada no atendida o un mensaje no respondido podría significar, como en el Juego de la Oca, retroceder algunos casilleros en los siempre esquivos y mezquinos armados políticos.

Asado bien condimentado

Otros prefirieron quedarse en su terruño y compartir intrigantes asados, como el que degustaron en Rosario su Lord Mayor, quien invitó a la mesa a un encumbrado dirigente del PS y otros del radicalismo de la misma cilindrada.



Pablo Javkin no ceja en su intención de trasponer la Avenida de Circunvalación 25 de Mayo rosarina para explorar la aventura gubernamental, y ese habría sido el motivo gastronómico criollo, pero no tendría su sector político (el propio y el de sus aliados PS) la certeza de retener esa estratégica posición: “Si vamos a ganar la Provincia, sería absurdo no retener Rosario”, se preocupan – quizás en extremo- en el radicalismo o eventualmente el futuro “Frente de frentes”.



El peronismo con Marcelo Lewandowski, Roberto Sukermann, o el “candidato de Perotti” (¿Grandinetti?, ¿Cavatorta?) tiene cifradas esperanzas de gobernar Rosario por primera vez desde la recuperación de la democracia. Lo cierto es que, según fuentes allegadas a quien ponía el chimuchurri al asado rosarino, la “senadora nacional” seguiría siendo la persona a seducir para disputar las PASO en el “Frente de frentes”, en principio contra el ya recontra lanzado Maximiliano Pullaro. “Habría serias probabilidades de que (la senadora nacional) agarre viaje”, escuchó el asador a uno de los entusiastas presentes. Otra fuente asegura que el convite de Javkin era para reafirmar su postura de ser precandidato a Gobernador; ¿con Antonio Bonfatti de primer diputado provincial? ¿Y Clara García, diputada nacional?

Mirabella blanqueó sus intenciones gubernamentales

"Sabiendo que Omar Perotti no puede ser reelecto, muchos me alientan a que yo sea candidato; me motivan y alientan a que lidere el próximo proyecto político” confesó a la colega Ivana Fux, en El Litoral ,el diputado nacional Roberto Mirabella, aunque aclaro que hasta abril hay tiempo para definirlo.



El delfín de Omar Perotti, además de prácticamente confirmar (como lo hiciera el propio Perotti ante Sin Mordaza a fin del año pasado) que el Gobernador competirá encabezando la lista de diputados provinciales de su sector "Hacemos Santa Fe", dejó oraciones políticas que se prestaron a subjetivas interpretaciones:

Mirabella habló de una "reconfiguración" de la política santafesina, a la vez que confió en poder sumar referentes que no estén "contenidos" en la oposición, según transcribe la colega. Aseguró que “somos peronistas desde hace 35 años y siempre hemos participado dentro del peronismo. Creemos, sí, que hay que superar los límites partidarios y hay que ampliar nuestros espacios con dirigentes institucionales, sociales y hasta de otros espacios políticos que no se sienten contenidos en ningún lado. Hay una gran cantidad de intendentes y presidentes comunales que están viendo y buscando un espacio donde participar. Creo que hoy la política está reconfigurándose en todos sus lugares. Siempre fuimos frentistas y partidarios de ampliar nuestra base de sustentación, nuestros límites partidarios; superarlos y conjugar una gran cantidad de espacios y de dirigentes para construir una visión de desarrollo desde Santa Fe”.



¿Habla acaso Mirabella de “ir por afuera” de un frente peronista? “Sugiero que hay que armar algo nuevo. Estos frentes son herramientas, no un fin en sí mismo. En el año 2019, el frente que llevó a Omar Perotti de candidato se llamo Juntos”, trató de clarificar el dirigente ante nuestra curiosidad.

El diputado peronista Luis Rubeo le pidió a la Mesa del Partido Justicialista que convoque al Congreso Partidario para definir, precisamente, la política de alianzas. ¿Estaría de acuerdo el peronismo en fabricar un variopinto mosaico político para enfrentar al probable “Frente de frentes” que está pergeñando la oposición?

Las “terminales Buenos Aires”

Mientras tanto, de un lado y del otro del mostrador provincial observan cómo se van acomodando las piezas en el gran tablero nacional, donde Horacio Rodríguez Larreta regresó de su encuentro sureño con Mauricio Macri más entusiasmado que nunca para ser precandidato a Presidente y enfrentar a quien sea (¿al mismísimo Macri?; ¿o recibió la noticia de que sería finalmente Patricia Bullrich la ungida por el fundador del PRO?).



Larreta se rodeó de dos radicales: el histórico ladero Martín Lousteau, a quien se agregó el jujeño Gerardo Morales, quien había hecho trascender también su vocación presidencial; ¿relegada a una vicepresidencia de Larreta?. Lousteau quiere ser Jefe del gobierno porteño.



¿Y la pata radical santafesina? Maximiliano Pullaro con su ejército político ex Neo, si bien responden desde hace tiempo a Evolución de Martín Lousteau, no dejaron de asistir a cuanta colación los invitara Bullrich. En Santa Fe capital lanzaron “H23”, el grupo político de Larreta en la Provincia, con un encuentro de dirigentes de esta capital, Rosario, Reconquista, Rafaela, Santo Tome, Cañada Rosquín, Gálvez, Laguna Paiva, Monte Vera, Rincon; “obviamente dentro del Frente de frentes”, aclararon por las dudas.



El “patriciado”, encabezado por su vicepresidente nacional Federico Angelini espera el santo y seña de Mauricio Macri para salir a la cancha.



En el peronismo se advierte a un Omar Perotti totalmente desmarcado del Kirchner- albertismo, y dispuesto a – como siempre – hacer valer el federalismo político con su pretendida candidatura provincial; mientras los muros de esta capital santafesina muestran a dos vertientes duras: La Cámpora y La Corriente, con sus líderes locales Marcos Cleri y Leandro Busatto mostrándose como aspirantes a la Casa Gris.



¿Podría finalmente Perotti adherir a una candidatura de Sergio Massa, con quien comparte puntos de vista políticos e ideológicos más afines que con “los K”? Todo está por verse