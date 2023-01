Se viene la primera ola de calor del año en Santa Fe

Las temperaturas agradables con las que empezó el nuevo año parecieran llegar a su fin y en el horizonte se aproximan días de intenso calor para nuestra región. A partir de este jueves 5, las temperaturas irán en ascenso y la máxima prevista es de 36°C.

Para sábado y domingo las máximas estimadas serán de 38°C y las mínimas no bajarán de los 25°C. "Lo más importante llegado el fin de semana es que habrá un ascenso en las temperaturas mínimas, lo cual es más peligroso que las máximas, ya que las temperaturas no descienden durante la noche y si se mantienen altas es cuando se agravan los problemas de salud debido a que el cuerpo continúa trabajando y no descansa bien, lo que puede incrementar problemas cardiorespiratorios".



Al ser consultada sobre la medición de la sensación térmica, la meteoróloga explicó que "en general cuando tenemos olas de calor, la masa de aire es muy seca con lo cual la sensación térmica es igual que la temperatura. Si la humedad relativa es inferior al 40% no hay sensación térmica o se dice que es igual a la temperatura".

¿Cuándo se declara la "ola de calor"?



"Para que haya ola de calor tienen que aumentar tanto las mínimas como las máximas. En Santa Fe para que se declare una ola de calor las temperaturas más bajas tienen que ser superior a los 22°C y las máximas a 34,6°C, durante tres días consecutivos", señaló Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por este motivo y al observar los pronósticos del organismo nacional, en la capital santafesina estas condiciones se darán a partir del sábado y se extenderán hasta el martes, inclusive.

Sobre las características del tiempo que van a predominar en estos días, Fernández sostuvo que "por ahora vamos a tener días soleados, sin precipitaciones al menos por una semana, con poca nubosidad, pero en general mucho sol".

El alivio llegaría recién entre el miércoles y jueves de la semana que viene. "Podrían llegar a cambiar las condiciones porque entraría un frente frío que se espera que cuando avance produzca un descenso en la temperatura, origine nubosidad e incluso algunas lluvias en parte del litoral y la zona central de Argentina", remarcó.

En cuanto a las condiciones reinantes para lo que resta del verano 2023, la meteoróloga mencionó que la perspectiva para la franja central del país, que incluye el centro y sur de Santa Fe, "el verano será con temperaturas superiores a las normales. Además en todo el litoral, que incluye la totalidad de la provincia de Santa Fe, las lluvias serán inferiores a las normales".

Recomendaciones



Hidratarse; reducir la actividad física; no exponerse al sol entre las 11 y 17 horas; usar ropa liviana de colores claros; evitar bebidas dulces y/o alcohólicas; y buscar espacios ventilados, son las principales recomendaciones para afrontar días de temperaturas extremas.

Fernández puntualizó que ante cualquier síntoma de golpe de calor, como pueden ser mareos, vómitos, diarrea, mucho cansancio, se recomienda concurrir al médico y no automedicarse.