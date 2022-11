Atilra suspendió el paro y negocia con el ministro de Economía

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina suspendió el paro por 48 horas que anunció este lunes 28 para toda la industria. En el conflicto por una solución a SanCor, el gremio presiona para imponer al fideicomiso que aprobaron los socios de la cooperativa e involucra a un grupo empresario relacionado a los medios de comunicación, al sector farmacéutico y la industria.

Cerca de la medianoche del lunes, el gremio comunicó que hubo buena predisposición a dialogar de parte del Gobierno, a través del ministro de Economía, Sergio Massa.

En el entorno de Massa destacaron que hubo negociaciones para trabajar con los actores involucrados. “El jueves 1 van a traer una propuesta para ver cómo se puede ayudar”, apuntó a Agrofy News una fuente del ministerio de Economía que sigue de cerca la negociación.



De esta manera, el gremio y el grupo empresario tienen que presentar un nuevo plan el próximo jueves, que consistirá en una planificación para reestructurar SanCor.

A pesar de los canales de diálogo que se abrieron, ATILRA no descarta volver al paro si las negociaciones no avanzan. “Si no se llega a buen término, entonces comunicaremos la puesta en marcha de las medidas de fuerza suspendidas: 72 horas para SanCor, y 48 horas para el resto de las empresas lácteas del país”, comunicó el gremio a sus afiliados.

Salvataje a SanCor



El conflicto entre el gremio y el Gobierno llegó tras la salida del entonces ministro de Producción, Matías Kulfas. Con la llegada de Massa al Gobierno, cambió la mirada sobre SanCor y se propuso una salida diferente para la cooperativa láctea.



Las negociaciones las llevó adelante el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario, Fernando Navarro. La salida que se presentó días atrás fue un plan para pasar el verano con beneficios fiscales que le permita a la empresa comprar más litros de leche.

Luego, el gremio ratificó que se necesita una “salida de fondo” y que la alternativa es el fideicomiso que se firmó a principios de año. Tras exponer las diferentes miradas sobre el futuro de SanCor, los trabajadores hicieron valer su peso y amenazaron con un paro para toda la industria.

Massa intervino y ahora la pelota está del lado del grupo empresario y ATILRA. El jueves deberán presentar la propuesta para salvar SanCor