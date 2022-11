Una semana escabrosa para la política santafesina

Los postulantes de la discordia

Hay 36 pliegos para cubrir vacantes de Juzgados Comunales de las Pequeñas Causas (ex jueces de Paz) que una gran parte del arco opositor - básicamente en diputados - consideró sus nominaciones como “irregulares” y hasta “vergonzosas”, con imputaciones de flagrantes alteraciones en los órdenes de mérito al momento de ser enviados por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para su evaluación en la Comisión de Acuerdos (conformada por 4 senadores y 8 diputados); inclusive algunos de ellos judicializados mediante cautelares.



Cuando la semana pasada la ministra de Gobierno Celia Arena pasó por la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre esa controversia, se remitió a insistir que el Poder Ejecutivo y los organismos evaluadores cumplieron con las normativas vigentes, y que los dichos de la oposición eran “palabras rimbombantes, que lo único que hacen es ensuciar un proceso transparente”.

El diputado radical Fabián Bastía respondió con crudeza las afirmaciones de Arena: “Estamos peor que antes, y esto es todo discrecional”, disparó con algunos ejemplos al paso.



Los radicales Neo-Evolución siguen apuntando a 8 de esos 36 pliegos, que según ellos habrían sido “direccionados” (por Omar Perotti) para aspirantes de filiación socialista, lo cual es considerado – sotto voce – por los socialistas como “un ataque malicioso de un sector del radicalismo al socialismo”.



Si la presidente de la Asamblea, Alejandra Rodenas advirtiera este jueves 24 que tras el segundo llamado no existe quórum reglamentario, tiene la potestad de convocar nuevamente a la Asamblea para la semana siguiente, último plazo formal antes de que, a partir del 1º de diciembre los 80 pliegos, – si no se trataren - quedasen aprobados de manera “ficta”, es decir por haber pasado un mes desde que se enviaron para su tratamiento.

¿Y el presupuesto?

Ahora bien, este jueves 24 tiene preferencia para ser tratada también en Diputados la media sanción del Presupuesto 2023, a la que se le introducirán modificaciones, que el Poder Ejecutivo deberá enviar a Extraordinarias para que las evalúe Senadores.

Si llegare a fracasar la Asamblea será porque estalló el escándalo; ¿habría margen entonces para abordar después el presupuesto?

Radicales y socialistas hoy en punto muerto

La relación política entre los radicales Neo-Evolución con el socialismo hoy está en punto muerto; sólo una encuesta que le dé ganador al peronismo si la oposición iría dividida, allá por el cierre de listas (mayo del 2023) podría resucitarla.



Los sempiternos híper prudentes socialistas, no dejan de tomarse provocativas fotografías con quienes en estas páginas advertimos que podrían llegar a formar un nuevo frente allende a Juntos por el Cambio. Postales adonde, además del PDP, Creo, Gen, curiosamente aparece siempre el radical Julián Galdeano, a veces acompañado por su compañero de bloque, Alejandro Boscarol, otras con Carolina Losada; y otras con el senador Hugo Rasetto.



A propósito del socialismo, Antonio Bonfatti recibió de parte del Fiscal General Jorge Baclini la notificación que esperaba: no está involucrado en ninguna causa por narcotráfico. Bonfatti se había presentado ante el MPA el 7 de este mes, pidiendo si está en alguna causa por narcotráfico para "aportar claridad a la ciudadanía y contribuir a la verdad”. La verdad que poco importa más allá de la reivindicación personal: para algunos sectores de la política, por acción u omisión durante su mandato, floreció el narcotráfico en Rosario, causal – supuesto inclusive por ex socios en el FPCyS - de la derrota en el 2019 en Rosario y alrededores.



Y para los que están convencidos de lo contrario, encuestas en el Departamento 9 de Julio o en esta ciudad capital lo demuestran, ubicándolo en el segundo lugar entre las preferencias del electorado.

La izquierda se aglutina

La variopinta izquierda busca, en principio, renovar las cinco bancas que hoy posee en la legislatura, e ir por más; y para ello se juntaron el pasado sábado en Rosario bajo el lema Punto de Partida los espacios políticos, Bases, Pares, Libres del Sur, Soberanía Popular, Igualdad, Partido SI, Fabián Palo Oliver (Alfonsinista auténtico), Liga de los Pueblos Libres, CAUSA.



Según Carlos del Frade, la idealizada intención es “democratizar la democracia en Santa Fe contra los privilegios y las mafias. Por un amplio frente social, político y cultural superador del PUS (Partido Único Santafesino) y generar política para transformar, no para gestionar o gerenciar”.



El público electoral de esta gente en cierta medida es el mismo del socialismo, por lo cual el PS debería agudizar el discurso para diferenciarse, en una Provincia culturalmente conservadora donde la rebeldía, básicamente juvenil, hoy día es captada por los libertarios que, sin candidatos, llegan a medir 10%. “Aparece un “sub cuarenta” con el discurso de Milei, y les hace un desastre a Juntos por el Cambio y la derecha peronista”, nos confió un encuestador.

Fidanza y el crudo reflejo de la realidad

El sociólogo, analista político y director de Poliarquía Eduardo Fidanza estuvo en esta capital invitado por la FECECO y la CAM, dejando inquietantes reflexiones, tales como “la juventud de clase media que puede, se va del país, los de menores recursos se van de la democracia”; y ahí es cuando nacen los lumpen que atentaron con la Vicepresidente y asesinaron al empresario Andrés Blaquier, lo cual representa una peligrosa involución social.



Otro signo preocupante que surge de los estudios sociológicos de Fidanza: el 65% de los jóvenes de aquella condición social – y otros también – les da lo mismo vivir en democracia, e inclusive no desdeñarían un régimen como el que propone Milei (una mixtura entre democracia y mano dura estilo Bolsonaro).



Y respaldando - intrínsecamente - los dichos de Luis Juez, Fidanza hizo notar de que “los objetivos de Raúl Alfonsín (con la democracia, se come, se educa y se cura) no se cumplieron 40 años después”.

Agregamos nosotros a manera de conclusión, que buena parte de la clase política y aquellos extremadamente ideologizados, tienden cínicamente a maquillar la realidad con sofismas, pero se esfuerzan de tal manera y con tanto empeño por hacerlos creer verdaderos, que no pocos llegan a convencerse ellos mismos de esa inexistente realidad. Hasta que aparecen las encuestas, estudios focales (focus group) y relevamiento de campo sociológicos, que de un sopapo los devuelven a la vida real.

Carlos Reutemann una vez nos dejó esta pedestre máxima: “Si para hacer política usted no tiene olfato, mejor dedíquese a otra cosa”. Después mandaba a Néstor Murillas a encuestar para despejar dudas (nota de la redacción: el extinto Murillas supo confesarnos que en el 90% de los casos, la intuición – “olfato”- no le fallaba al “Lole”). Hombre de campo al fin, “venteaba” las acechanzas para adelantárseles, moviéndose en consecuencia.

¿Estaría sucediendo eso hoy día con nuestros jugadores de la política?