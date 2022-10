Carolina Losada: “Es un insulto a los santafesinos que el gobierno provincial no ejecute el presupuesto disponible”

“Por las rutas de Santa Fe circula la riqueza argentina, en gran parte todo lo que genera la agroindustria, aún así, nuestros caminos siguen sin estar preparados para acompañar todo el potencial que tiene nuestro país. El mal estado de las rutas, la falta de nuevos y mejores caminos, no solo representan un problema logístico que atrasa, sino que son un peligro para todos los que las transitan”, remarcó la senadora nacional y vicepresidente del Senado de la Nación, Carolina Losada, en el marco de un encuentro de legisladores por Santa Fe junto a representantes de cámaras y sociedades empresarias organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante el encuentro que giró en torno al Presupuesto Nacional 2023, las distintas cámaras empresarias volvieron a exigir al arco político poner en marcha las obras de infraestructura de transporte necesarias para mejorar la logística comercial y el desplazamiento de los ciudadanos por las rutas nacionales y provinciales para potenciar la región.

“Tanto el gobierno nacional como el provincial viven desconectados del mundo real. Su agenda no tiene un plan que nos permita crecer, tener previsibilidad y atraer proyectos e inversiones, sino que es un “vamos viendo constante” señaló Losada, y agregó: “Esta falta de plan es la que lleva a que no se termine ejecutando el presupuesto contemplado, y se continúe teniendo una deuda con los santafesinos que vamos viendo como se nos aleja el futuro. Las obras no pueden quedarse a dormir en un presupuesto, en un papel”.

En este contexto, la senadora nacional invitó a los representantes de las distintas cámaras empresarias a aportar su visión no solo sobre el proyecto de ley que presentó junto al Senador Dionisio Scarpin para declarar la “emergencia vial” en todo el territorio de Santa Fe, sino también sobre el proyecto de Infraestructura vial que viene trabajando.

La iniciativa buscará dar respuestas ante la falta de infraestructura y el alto índice de siniestros viales que se producen, especialmente en épocas de cosecha, cuando en la provincia ingresan más de 2 millones de camiones que circulan con granos, productos y mercaderías provenientes de 14 provincias en dirección a las distintas terminales portuarias del sur de Santa Fe. “Una logística eficiente permitirá potenciar la productividad argentina, generar empleo y poner en marcha un círculo virtuoso que derramará beneficios, no solo al sector productivo, sino que también a toda la población”, agregó Losada.

Empresarios y representantes de las distintas instituciones recalcaron que Argentina se encuentra por debajo de todo su potencial productivo, en parte por la falta de infraestructura que permita una mejor circulación de granos y productos, tanto por vía terrestre, troncal, fluvial y aérea. Así, remarcaron que “desde el puente Rosario - Victoria, que en Santa Fe no se tiene una obra de alto impacto”.