Semana compleja para el gobierno provincial

¿Cómo terminará el conflicto docente?

Decíamos la semana pasada que si la docencia se adentraba en un peligroso camino de huelgas del cual no tendría retorno, era porque especulaban que al final los días de paro descontados serían devueltos en algún momento.

¿Esa sería toda la conquista gremial? ¿Semejante desgaste para terminar aceptando el aumento del 31% al que accedieron todos los gremios restantes, a cambio de la devolución – algún día - de los 17 días de paro si convienen “recuperar los contenidos y dar clases hasta el 23 de diciembre?

El gobierno le acaba de ofrecer a AMSAFE una silla de negociación si levantan la medida de fuerza de este martes, miércoles y jueves, pero los 19 delegados seccionales ratificaron la resolución de Asamblea Provincial y van a seguir con las medidas de fuerza, exigiendo “el mejoramiento integral de la propuesta emanada de la paritaria”. ¿Se abriría entonces una luz de esperanza negociadora a partir del jueves?

Es cierto que también advertíamos que al gobernador Perotti se le complicarían los actos públicos: la prueba de fuego la tuvo en Coronda donde tuvo que cambiar el acceso al club donde junto a su par cordobés Juan Schiaretti anunciarían la licitación del acueducto biprovincial, porque había docentes manifestando. Allí el Gobernador insistió en que los docentes santafesinos tienen el mejor sueldo comparativo del país, y además gozan del boleto educativo gratuito; manifestando también la voluntad de acordar.



Así planteadas las cosas, nadie estaría en condiciones de estirar la cuerda hasta que corra riesgo cierto de cortarse. Ni el gobierno porque llegará un momento en que la “comunidad educativa” (padres y demás estamentos involucrados con los procesos educativos) le exigirá una solución. Tampoco los docentes, porque sobre una población de 70.377 maestros, 30.214 están afiliados a AMSAFE o sea el 42.9%, dentro de los cuales el 22% (del total de maestros en la Provincia) votó por continuar el plan de lucha.

Los márgenes de paciencia se agotan para todos.

Para la oposición algo no huele bien en la justicia

La Sala de Acuerdos de la Legislatura fue el escenario para que el arco opositor (con excepción de los bloques de Giustiniani y Del Frade), en conferencia de prensa, advirtieran serias sospechas en relación a los sorteos de los jurados para la designación de los Fiscales regionales y del Fiscal General.

El jefe de los radicales Neo - Evolución Maximiliano Pullaro denunció que para la convocatoria de jurados “salió un decreto un viernes, se hizo la convocatoria un lunes y se hizo el sorteo un martes a las 7 de la mañana, un día que había paro de UPCN y de ATE”.

La oposición pide “un proceso que tenga transparencia y diálogo institucional”, al tiempo que insisten en que “el gobierno genera sospechas y perjudica la persecución penal de los próximos años”.

Para el gobierno, en cambio, fue un proceso de “absoluta transparencia, con jurados prestigiosos y sin impugnaciones”, a los fines de definir el futuro del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal, para los cuales hay más de 110 inscriptos a los fines de cubrir los cargos del Fiscal General Jorge Baclini y de los cinco fiscales regionales, así como de la Defensora General Jaquelina Balangione y de cuatro defensores regionales que vencen en abril del 2023. Desde la oposición disparan una flecha envenenada: “quieren cubrir la retirada”, apuntaron.

Sain siempre vuelve

Un informe de Canal 3 de Rosario hizo públicos este viernes 23 una serie de audios – aparentemente hay muchísimos más- en los que el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain (actualmente como asesor del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández) hace polémicas afirmaciones en un grupo de WhatsApp que compartía con funcionarios de su cartera.

Los audios son parte de la evidencia reunida contra el ex titular de la cartera en una causa en la que todavía no recibió ninguna imputación, y fueron extraídos de varios teléfonos celulares, incautados a Sain y otros ex funcionarios que trabajaron en su gestión al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia y peritados en Brasil, y pertenecen a un cúmulo importante de material probatorio reunido en una causa que llevan adelante los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez de la ciudad de Santa Fe.

Sobre Sain pesan acusaciones de espionaje ilegal y operaciones de recolección de datos por fuera de causas judiciales a más de un millar de personas, que se dieron en llamar “perfilamientos”, y derivaron en allanamientos registrados sobre fines del 2021 en la sede Rosario del Ministerio de Seguridad.

Hoy sale a la luz esa información porque la justicia se la proporciona a los querellantes. El jueves pasado en los pasillos de la legislatura ya se rumoreaba, enigmáticamente, sobre un “gravísimo hecho institucional que sobrevendrá pronto”.

Se espera una semana muy tensa. Los teléfonos entre funcionarios y políticos por estas horas arden.

¿Perotti quiere llevar las generales al 3 de setiembre del 2023?

En una supuesta conversación con el Ministro del Interior, Wado de Pedro, el Gobernador santafesino le habría hecho saber que si el Congreso derogase las PASO nacionales, en la Provincia de Santa Fe él convocaría a elecciones generales para el domingo 3 de setiembre del 2023. ¿Y sino también?



Como es imposible que en esta Provincia se eliminen las elecciones PASO, porque no habría números en el Parlamento para tal iniciativa (que hoy nadie plantea), la aparente idea del Goberndor es que las PASO locales sean en julio del 2023, con cierre de listas en mayo.

Si Perotti tomare esa determinación, rompería con la reciente usanza de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, quienes convocaron a las elecciones generales del 2015 y 2019 en junio con PASO en abril.

En el 2011, Hermes Binner había convocado a las elecciones generales en julio y PASO en mayo. Y mucho más atrás en el tiempo, en el 2003 con Ley de Lemas, Carlos Reutemann lo hizo un 7 de setiembre.

Los cabuleros advierten que si Perotti convocase para el 3 de setiembre, estaría emulando a Jorge Obeid, quien en el 2007 convocó a las generales el 2 de setiembre (PASO el 1º de julio), día en que después de 24 años, el peronismo perdió la Provincia a manos del socialista Hermes Binner dentro del FPCyS.

¿Por qué Omar Perotti cambiaría el calendario electoral? (que motivó un pedido de reunión del Partido Socialista cuando se enteraron del rumor).

Distintos exégetas del inasible pensamiento del Gobernador, presuponen que no quisiera imitar lo que hicieron sus inmediatos antecesores (lo cual sonaría más bien a un capricho); darle más tiempo a su precandidato para hacer campaña (con inauguración de obras desde el Ejecutivo) o no tener que convivir, en caso de perder, con un gobernador electo durante seis meses.

Cuando en la ciudad de Coronda le preguntaron por esta cuestión, Omar Perotti solo atinó a responder “falta aún, vamos a ver”.