Carolina Losada en Sunchales: "Santa Fe es una provincia acéfala"

Los principales referentes de "Cambiemos con Ganas" desembarcaron en Sunchales, el martes 13 de septiembre. Además de Losada, Scarpín y Barletta, se encontraban el diputado provincial y armador del espacio político, Julián Galdeano y Georgina Losada, hermana de la senadora.

La primera sorpresa del mitín radical fue la centralidad que ocupó el intendente sunchalense en la rueda de prensa desarrollada en el Resto Bar Unión. El mandatario sunchalense ofició de anfitrión en una conferencia claramente partidaria que lejos estuvo de ser una visita protocolar. Toselli, antes y después de las elecciones realizadas el año pasado, mostró claramente su predilección por el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro de la corriente UCR NEO - Evolución que probablemente vuelva a jugar una interna en el 2023 por el cargo de gobernador. Incluso, al líder del Ateneo Sunchales también se lo vio reunido con el intendente de Rosario, Pablo Javkin del espacio CREO. Sin embargo, no dudó en sentarse en la mesa cabecera, entre Losada y Scarpín, opacando a la concejala Carolina Giusti que actualmente tiene una mayor pertenencia al espacio político.

Un ardid comunicacional que no debería volver a repetirse fue la de utilizar los canales de comunicación de la Municipalidad de Sunchales para transmitir en vivo primero, y como información después, la conferencia de los legisladores, justificándolo como una visita institucional que no fue tal. Toselli sabe claramente que una charla protocolar con autoridades de cualquier índole que pueden ser beneficiosas para la ciudad deben concretarse en el Palacio Municipal. En esta ocasión, no quedaron dudas que se desarrolló un acto partidario donde incluso participaron referentes no oficialistas de Sunchales. Una desprolijidad que el intendente de Sunchales no necesita para su proyección política y que perjudica la transparencia institucional.



Carolina Losada abrió la conferencia sin medias tintas: "El gobierno de la provincia no está haciendo nada. En realidad, no se hizo nada nunca. Omar Perotti nos prometió un montón de cosas pero no se está ocupando de los problemas de la provincia y todo fue empeorando. La realidad de la provincia la veo compleja pero no imposible. Tengo mucha esperanza que pueda salir adelante cuando empiece a tener decisión política para resolver el problema de la inseguridad o las trabas que le ponen a la producción. Yo creo que con un cambio de gobierno, las cosas van a funcionar como necesitamos los santafesinos".

Posteriormente, se refirió al proyecto de ley elaborado junto al senador Dionisio Scarpin que fue presentado en el Congreso Nacional: "El proyecto de Ficha Limpia debería ser obvio en una sociedad. Que alguien que vaya a a ocupar un cargo público no tenga ningún tipo de condena judicial" explicó la senadora por Santa Fe sobre el proyecto de Ley que presentó junto al senador Dionisio Scarpin, previendo la inhabilitación de personas para ser candidatos a ocupar cargos públicos electivos a nivel nacional cuando hayan sido condenados en sede penal por delitos dolosos, aún sin existir una sentencia firme.

También se refirió a otras de las iniciativas presentadas que busca garantizar el derecho al trabajo, imponiendo de dos a cuatro años de prisión a quienes impidan o entorpezcan el normal funcionamiento de comercio, industrias y servicios mediante acciones coercitivas e ilegales como el bloqueo al libre acceso y salida de personas y vehículos. “Las amenazas y la violencia exceden el derecho a la huelga” afirmó. “Lo que buscamos es ponerle un freno a las intimidaciones que sufren, tanto los empleados que quieren y necesitan continuar trabajando, como proveedores que temen por su seguridad y la de sus vehículos y cargas. En cada bloqueo los representantes sindicales justifican su accionar amparados por los derechos constitucionales de huelga, pero no nos equivoquemos, ni nos dejemos engañar. El empleo de la fuerza, la amenaza y la violencia en una huelga es incompatible con el respeto de los demás derechos constitucionales que tenemos los argentinos”.

Cuando se les consultó sobre la apertura de diálogo que plantea el gobierno nacional, el diputado nacional Mario Barletta respondió: "No es fácil dialogar con el Presidente de la Nación, la Vicepresidenta o el Súper Ministro que tuvieron una postura antes de ser gobierno, y ahora tienen otra diametralmente opuesta. Me parece que están los resortes institucionales para buscar consensos y es el Congreso de la Nación. Ahora, si fuese cierto que quieren dialogar, como puede ser que en la Cámara de Diputados solo hemos podido sesionar cinco veces en el año".

El ex rector de la UNL y ex intendente de la ciudad de Santa Fe también fue contundente cuando se les preguntó si a Juntos por el Cambio no los une el espanto, en clara referencia al peronismo: "No nos une el espanto. Nos une la confianza de saber que tenemos la oportunidad de integrar un proyecto colectivo que tiene todo. Seguro que hay diferencias entre los partidos que conforman Juntos por el Cambio pero en lo sustancial hay coincidencias. Y ya ha quedado demostrado en las últimas elecciones que con las PASO se puede competir pero el resultado final fue más que la suma de las cuatro listas que compitieron. Y no hubo tema alguno que generara un conflicto entre todos nosotros".

El intendente Gonzalo Toselli se sumó a la reflexión sobre la construcción de un frente político más amplio: "A veces las diferencias suman en una construcción pero por sobre todas las cosas hay muchas coincidencias y hay una decisión firme de priorizarlas y generar un programa de gobierno para transformar la realidad de la provincia. Y otra fortaleza que tiene este potencial nuevo frente son sus dirigentes que cuentan con una gran trayectoria. Nos motiva por sobre todas las cosas, no el espanto, sino las necesidades del ciudadano de la provincia de Santa Fe".

Finalmente, Carolina Giusti apuntó al rol que debe cumplir como concejal para fortalecer Juntos por el Cambio: "Me encontré con un lugar para hacer por mi ciudad, que es la banca en el Concejo, y el espacio era Juntos por el Cambio. Creo que la construcción que podemos hacer desde nuestro lugar es generar el mejor plan de gobierno para Sunchales".



