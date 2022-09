Solicitan informes sobre el cumplimiento de la Emergencia Ambiental de la Planta de Tratamiento de Residuos

Específicamente se solicita conocer si las acciones que exigía la Ordenanza de Emergencia Ambiental se concretaron.

La palabra de Carolina Giusti

“Sinceramente me da vergüenza hablar de planta de tratamiento de residuos urbanos, cuando el tratamiento de la basura en nuestra ciudad hace tiempo no ocupa un lugar preponderante, ni es objeto de políticas públicas concretas y acertadas”.

“Y digo no tan de repente que nos encontramos inmersos en humo tóxico, porque la gestión ambiental en nuestra ciudad es, hace tiempo, una olla a presión que ocupa de manera alternada los titulares y las pantallas de televisión cuando algo pasa y no para informar, concientizar ni dar a conocer el trabajo que se debería hacer allí”.

“Seguramente vamos a tratar en el transcurso de esta Sesión lo referente a las últimas novedades sobre la acción judicial que un grupo de vecinos realizó contra el Municipio y que amerita ser comentada y conocida debidamente. La pericia que hiciera la ingeniera ambiental interviniente en el expediente, cuya sentencia recae el pasado 5 de agosto, es contundente y dictamina claramente que la actual planta de disposición de residuos urbanos no cumple con los requerimientos técnicos especificados en la legislación vigente”.

“Solicito al Estado local no gaste ni un solo peso más en interponer recursos dilatorios en el proceso judicial en curso y disponga todo su tiempo, sabiduría y prudencia en las políticas públicas ambientales y en la readecuación de la planta de tratamiento en nuestra ciudad. Con todo esto me permito afirmar que lo que tenemos es un basural a cielo abierto hecho y derecho”.

Santiago Dobler

Al inicio de la Sesión, el concejal Santiago Dobler, proyectando en el Recinto fotos de los últimos incendios registrados en el predio de residuos, también se refirió a la situación.

“Lo que puede ocurrir cuando no se toman medidas adecuadas referentes a la situación. Es el segundo incendio en menos de 40 días. El primero en el antiguo basural, a la vera de la ruta 280 S, y luego lo ocurrido en la actual planta de residuos. Existen muchas localidades que han controlado y ordenado lo referido a los residuos. Fue logrado a través de campañas, separación de residuos, diferentes propagandas, pero también estableciendo políticas claras sobre el tema, y eso implica recursos y sobre todo personal que entienda en la materia para evitar estas situaciones”.

“Este Concejo ha elaborado diferentes ordenanzas, y no solamente en este último mes con la del Consejo y el Observatorio Ambiental, sino también con ordenanzas que vienen desde el 2020, como la de Emergencia Ambiental y que parece no se cumplieron. Y ahora tenemos las consecuencias, las cuales son evitables y no hay mucho tiempo para actuar. Esto no es solamente un problema que nos va a afectar a nosotros, sino a las generaciones futuras. Hay que actuar”.

Ordenanza de Emergencia Ambiental

La Ordenanza que declara la “Emergencia Ambiental y Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Sunchales”, fue aprobada en noviembre de 2020 y su texto completo se encuentra disponible en la página web del Concejo Municipal (www.concejosunchales.gob.ar).

Link de acceso directo: https://bit.ly/3LeM0ih