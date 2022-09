LRF: Libertad y Unión juegan este domingo

La Liga Rafaelina de Fútbol repudió ayer los graves hechos acontecidos en contra de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y acompañó la medida impuesta por la Asociación del Fútbol Argentino y el Consejo Federal, suspendiendo las actividades programadas para el viernes, en el que estaban previstos dos partidos de la décima fecha del Clausura de Primera A: Quilmes vs. Talleres y Brown vs. Peñarol.



Tras definir durante la tarde en una reunión las reprogramaciones, quedaron para jugarse este domingo 4, ocho partidos, en distintos horarios, algo que no se había registrado durante la temporada. Solamente pasó para el lunes el clásico entre 9 de Julio y Atlético.

Este es el detalle:

A las 10.00 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera, Quilmes vs. Talleres de María Juana y Brown de San Vicente vs. Peñarol.

A las 14.00 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera, Deportivo Aldao vs. Sportivo Norte; Unión de Sunchales vs. Ben Hur; Argentino de Vila vs. Florida de Clucellas y Ferrocarril del Estado vs. Bochófilo Bochazo.

A las 15.00 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera, Atlético María Juana vs. Deportivo Ramona.

A las 18.00 hs. Reserva y 19.30 hs. Primera, Deportivo Tacural vs. Libertad de Sunchales.

Lunes 5 de septiembre: 19.00 hs. Reserva y 20.30 Primera, 9 de Julio vs. Atlético de Rafaela.