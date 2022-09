Scarpín: "Queremos promocionar la fabricación de maquinaria agrícola porque genera dinamismo económico en el interior"

Acompañado de los ediles Carolina Giusti y Santiago Dobler, el senador nacional Dionisio Scarpín explicó el proyecto de ley que declarade interés nacional la maquinaria agrícola, proponiendo beneficios referidos a la estabilidad fiscal, reducción de aportes patronales, bono fiscal, libre disponibilidad del saldo positivo del IVA, alícuota reducida y cero por ciento de derecho de exportación. El legislador, oriundo de la localidad santafesina de Avellaneda, expresó que la intención es alcanzar "una ley de consenso" y destacó que el sector de fabricación de maquinaria agrícola "genera muchísimo empleo y dinamismo económico a los pueblos del interior" del país.

En la conferencia de prensa brindada la semana pasada en el Hostal del Parque Casic manifestó que "en el interior del país la maquinaria agrícola es sinónimo de desarrollo, de arraigo y de empleo" y recordó que "en Argentina están las primeras maquinarias agrícolas del mundo. La maquinaria agrícola es la primera parte de la cadena de valor que tiene el agro, el campo. No se trata de estar a favor de unos y en contra de otros, sino que puede servir de desarrollo de todas las partes".

El miércoles 31 de agosto, en el Senado nacional, durante una reunión plenaria de las comisiones de Industria y Comercio y de Presupuesto y Hacienda, que presidieron los senadores Roberto Basualdo (Alianza Cambiemos San Juan) y Ricardo Guerra (Frente Justicialista Riojano) se analizó el proyecto de ley que busca impulsar un proyecto de promoción a la maquinaria agrícola nacional impulsado por los senadores por Santa Fe Dionisio Scarpín y Carolina Losada; y por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, de Juntos por el Cambio.

En el encuentro, que tuvo lugar en el salón Arturo Illia, asistieron el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (CAFMA), Eduardo Borri, y el director ejecutivo de la Asociación de Fábricas y Distribuidores Argentinos de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas, Viales, Mineros, Industriales y Motores (AFAT), Leandro Brito Peret.

Es importante mencionar que Santa Fe tiene un lugar importante en la producción de maquinaria agrícola. Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, Santa Fe es la provincia líder y tiene el 44 % de todas las empresas fabricantes de maquinaria agrícola, a diferencia de Córdoba que posee el 33% del total y Buenos Aires el 14 %.

En el encuentro llevado a cabo en nuestra ciudad el 29 de agosto, donde se pudo observar a los principales referentes locales de Juntos por el Cambio, Scarpín no se privó de hablar sobre el panorama político y económico del país. Evaluó el contundente triunfo de Juntos por el Cambio en las PASO realizada el 28 de agosto en la ciudad de Avellaneda, donde cosechó más del 72% de los votos; opinó sobre la construcción del Frente político donde puso especial énfasis en la importancia de una estructura de gobierno; criticó a la gestión del gobernador Omar Perotti porque "no invierte un peso en seguridad, educación y salud"; y apuntó a la discriminación que ejerce con las administraciones que no son del mismo color político.