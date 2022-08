La provincia ratificó que el descuento de los días de paro "es una decisión tomada"

El ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri. aclaró que los descuentos en los salarios quedarán asignados en la liquidación de haberes de septiembre, ya que la de agosto ya fue cerrada y en ese caso no habrá descuentos.

“Tomamos esta decisión luego de cumplir con el compromiso asumido oportunamente de convocar a la negociación paritaria que teníamos previsto para septiembre", aclaró en declaraciones al programa “El primero de la mañana” que se emite por LT8. "Cuando hace diez días atrás anunciamos la convocatoria a discutir salarios a partir del 1º de septiembre, le pedimos a los gremios que reviertan las medidas de fuerza o que no dispusieran nuevos paros. Lejos de eso, se incrementaron por parte de algunos gremios. Ante esta situación, se tomó la decisión de no abonar los días no trabajados durante agosto”, añadió.

En línea con el planteo del gobernador Omar Perotti, sostuvo que la cantidad de días de paro que se hicieron en agosto “fue excesiva” de parte de los gremios, y en ese sentido precisó: “Fueron diez días de medidas de fuerzas de los maestros, seis por parte de los otros gremios estatales y otros tantos de los profesionales de la salud”.

“Un conflicto así se da en un contexto en el que la provincia de Santa Fe, al mes de agosto, pagó un 38% de aumento de sueldos, algo que no tienen ni las provincias de Buenos Aires o Mendoza. La única que tiene un aumento superior es Córdoba que recién terminó de renegociar. Además, es por un reclamo que tiene que ver con la inflación que es general, no es un problema que afecta sólo a trabajadores públicos de Santa Fe. En el sector privado pasa lo mismo. En todas las instancias se está renegociando la cuestión salarial. Y eso es lo que estamos haciendo en Santa Fe”, subrayó.

Finalmente, señaló que el descuento por los días de paros "seguramente tendrá un alto impacto en los sueldos, especialmente de los docentes, porque fueron muchos días de paro". Y remató: "Este no es un capricho del gobierno, el descuento tiene que ver con la cantidad de días en que no se prestó servicios. Días en que los chicos no fueron a las escuelas. Se dificultó la prestación de servicios a la población más vulnerable, se perdieron turnos médicos. Es un escenario complicado. La situación general es entendible. Por eso tenemos una renegociacón prevista, pero la afectación a la prestación de servicios es excesiva teniendo en cuenta que el jueves empezamos a renegociar salarios".