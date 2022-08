Los diputados Pablo Pinotti y Clara García recorrieron la región

Los diputados provinciales Clara García y Pablo Pinotti participaron junto al presidente comunal de Susana Alejandro Ambort, de diversas actividades en el departamento Castellanos

En Colonia Raquel

En Colonia Raquel, los dirigentes estuvieron presentes el sábado en la 4ta Edición de la “Fiesta Regional de la Mesa Dulce de Postres Caseros y Gran Raviolada”. El evento, declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados de Santa Fe, contó con la participación de más de 400 personas de toda la región, y de presidentes comunales varias localidades que acompañaron el encuentro

En la oportunidad, los legisladores entregaron la declaratoria de interés a la presidenta comunal, Luciana Peter y a la directora de la Escuela Nº 6145 “Evaristo Carriego”, Claudia Barale: “Una historia marcada por la solidaridad y el compromiso de una comunidad que trabaja codo a codo en pos de su escuela, brindando un verdadero ejemplo a sus niños” resaltó Pinotti

Desde el 2017, se celebra esta fiesta regional que nace a fines de los ´90, cuando la escuela organizó su primera “raviolada” en el patio cubierto del establecimiento. Pasaron los años, y en cada oportunidad fueron sumándose cada vez más vecinos de distintas localidades. Encuentros que tenía una particularidad: se presentaba una mesa de postres caseros que habían sido elaborados y donados por cooperadores, docentes, asistentes escolares, ex alumnos y vecinos. El objetivo era realizar un aporte para el funcionamiento de la escuela del pueblo... Ese hecho distintivo es el que dio nombre a esta gran fiesta, que ya va por su cuarta edición

En Rafaela

En Rafaela, visitaron el predio Tito Bartomioli, en el autódromo de la ciudad, donde se desarrolló durante el fin de semana la Cumbre Internacional del Fútbol Infantil: la 25ª edición del Torneo de Fútbol Infantil “Sueño Celeste 2022” organizada por el Fútbol Infantil del Club Atlético Rafaela. En la ocasión, acompañados por dirigentes de la institución, recorrieron el predio donde asistieron en total más de 6.000 chicos pertenecientes a 350 equipos de 120 clubes proveniente de 18 provincias, de Uruguay, Paraguay y Bolivia. Este año tuvo la particularidad que se sumó también la primera edición de Fútbol Femenino. Clara García se mostró gratamente sorprendida por “el trabajo de la organización” para llevar adelante un encuentro de semejante magnitud: “es una vidriera de lo que se hace en Santa Fe para otras provincias e incluso trascendiendo las fronteras del país”

Por último, en la Plaza 25 de Mayo, recorrieron el espacio “Plaza Feria” donde dialogaron con emprendedores y vecinos de la ciudad.

Con la prensa

Los dirigentes, además, participaron el domingo de un encuentro con la prensa rafaelina. “Un café con Clara García” se realizó en un bar céntrico de esa ciudad y se dialogó sobre varios temas de la agenda pública provincial. Aquí, algunas definiciones del encuentro



En la oportunidad, y al ser consultada sobre la gestión en el Gobierno Provincial, la dirigente se mostró con preocupación por su inestabilidad “en dos años y medio el gobierno de Perotti tuvo tres ministros de Gobierno y Justicia, tres ministros de Seguridad, tres Jefes de Policía de la Provincia (en Rosario esa suma trepa a 10) y cinco responsables del Área Penitenciaria. Esto no es sólo por la ineficiencia en la gestión: la mayoría de los cambios tuvieron que ver también por las terribles internas que existen dentro del mismo gobierno”



Ante una pregunta referida a las novedades sobre el acuerdo alcanzado semanas atrás entre los gobiernos de la Provincia y la Nación por la deuda histórica contraída por ésta última, García destacó “es una pregunta pertinente. Sólo sabemos que el gobernador se reunió días atrás con el ministro (de Economía) Sergio Massa y que el tema se trató. Pero no sabemos más que eso, un título. Nada más. Perotti está en un fin de ciclo. Se va, no tiene reelección. Y deja no sólo 10 años de malos bonos para la provincia sino también malos bonos para los municipios por coparticipación” resaltó la dirigente. Por el compromiso firmado por Perotti para el financiamiento a AFIP -que representaría unos 6 mil millones anuales- García dijo: “De ese tema no se habla más. Espero que el gobernador haya recapacitado: Para que Afip le brinde información, ¿Santa Fe debe pagar una comisión al organismo encargado de administrar los recursos de todos los argentinos? ¿Una comisión que representa dos veces el presupuesto de API, nuestro organismo recaudador?” se preguntó.



Consultada sobre las próximas elecciones del 2023, Clara García resaltó “cuando la política se mete demasiado en la charla interna, en la ´rosca´, es cuando se aleja de la gente. El diálogo político debería ser algo cotidiano, no una noticia. Extraño esos tiempos en que, respetando las diferencias, había un diálogo permanente”. Ante una situación nacional sumamente compleja y cambiante, García prioriza consensos de políticas claras que apunten “hacia dónde vamos a ir antes que esta cosa pequeña que tiene que ver con nombres, cargos”.



En otro orden, García ratificó una posición favorable hacia la Autonomía Municipal” que debe ser tratada “por una Reforma Constitucional. Hay 10 proyectos de reforma distintos legisladores de todo el arco político”.



Respecto al conflicto gremial por el que atraviesa el Estado provincial, la legisladora resaltó que “el gobierno se encerró en no llamar a paritarias. Las bases son las que piden su apertura: hay una inflación desatada y piden por condiciones de trabajo que deben mejorar. Es incorrecta la actitud de gobierno”



Por último, en relación a la situación macroeconómica, respondió: “El Estado debe facilitar las condiciones para que el empresariado pueda crecer, trabajar, tener un horizonte de previsibilidad. La inflación y la falta de dólares traban esa mirada. Esto perjudica a quien debe comprar insumos para producir, generar trabajo, exportar y generar divisas. Estamos yendo en contra de la solución. El gobierno debe encontrar los dólares de otra manera y no perjudicando a la producción”