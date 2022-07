Perotti se diferenció de Alberto Fernández y negó que en Santa Fe haya especulación del campo

El presidente de la Nación cuestionó a los que tienen en el campo 20 mil millones de dólares y no los liquidan. El gobernador pidió no presionar siempre sobre la agroindustria: "No comparto las expresiones del presidente, lo digo con toda claridad".

Omar Perotti dijo que no advierte ninguna especulación en los sectores de la producción primaria de Santa Fe que no liquidan sus tenencias para exportación de manera de que ingresen divisas al tesoro nacional. Y de manera explícita tomó distancia de Alberto Fernández quien ayer viernes sostuvo en un acto: “Argentina sigue creciendo en un contexto que pone otros desafíos: enfrentar la inflación, a los que especulan con el dólar, a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”.



"No comparto las expresiones del presidente, lo digo con toda claridad", le dijo el gobernador a Rosario 3. “Nuestra provincia, nuestros productores y nuestros trabajadores han hecho un inmenso trabajo. Este motor productivo que es Santa Fe ha permitido la generación de gran parte de las divisas que recibe el país", redondeó.

Las declaraciones de Perotti son una nueva diferenciación entre el mandatario y el jefe del Estado. Pero además evidencian las distancias entre sectores del peronismo santafesino. Casi al mismo tiempo que el gobernador el jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, el rosarino Germán Martínez, manifestaba en una entrevista con la agencia Télam su convicción de que Argentina enfrenta “una feroz corrida cambiaria”, la cual es promovida “fundamentalmente por sectores de la economía concentrados” que buscan terminar en una “devaluación brusca”.

El legislador alineado con Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia y muy próximo al jefe del Estado, precisó a quiénes se refería. "Estamos ante una feroz corrida cambiaria impulsada principalmente por los sectores de la economía nacional que están posicionados en dólares y aprovechados por sectores de la oposición, básicamente Juntos por el Cambio", observó Martínez. Los sectores que tienen sus tenencias para negociar en el mercado externo, a cambio de moneda extranjera, son precisamente los de la producción primaria a los que en forma explícita se refirió el presidente.

"Desde hace cuatro semanas están tratando de generar las condiciones necesarias para dar un salto abrupto en el tipo de cambio y eso significa una devaluación brusca. Esa devaluación no es más que una transferencia de recursos de los que tienen su actividad en pesos a los que la tienen en dólares y esa es la madre de todas las batallas", sostuvo Martínez.

Perotti se colocó fuera del terreno de estas manifestaciones. Indicó que para salir de la crisis es preciso el esfuerzo conjunto de todos los sectores de la Economía y evitar "presionar siempre sobre la producción agroindustrial". Según le dijo al portal referido, "es muy importante generar certidumbre. Eso no se hace con acusaciones o presiones. Sino con más y mejor diálogo".