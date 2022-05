Cómo impactará la suba de tarifas de luz y gas en Santa Fe

La empresa Litoral Gas aplicará de inmediato el aumento promedio del 20% para el servicio de gas natural por redes y regirá a partir de junio. En tanto, la Empresa Provincial de la Energía aún no estableció como trasladará a los consumidores el incremento del 17% en el precio mayorista de la electricidad.

El gobierno nacional dispuso aumentos que en promedio rondarán el 20% para el servicio de gas natural por redes a partir del primero de junio, lo que será de inmediato aplicado a nivel local por la empresa Litoral Gas, y de un 17% en el precio mayorista de la electricidad que compra la Empresa Provincial de la Energía. En Santa Fe, esa empresa estatal decidirá cómo será el traslado de ese componente tarifario a los usuarios industriales, comerciales y residenciales una vez que se conozca "la letra chica" de la resolución nacional. Es probable que la decisión se tome a la vuelta del viaje del gobernador Omar Perotti en los primeros días de la semana próxima.



En ambos casos la Casa Rosada no logró llevar a la práctica, al menos por ahora, su plan para la segmentación de los costosos subsidios que paga el Estado nacional. El gobierno esperaba poder quitarlos de las tarifas correspondientes a las franjas más pudientes de la sociedad, pero aún no se ha encontrado un modo de adecuado para fijar un límite a los aportes del sector público en las tarifas. La tantas veces debatida "segmentación" no se aplica todavía.

Con fecha de la víspera, en el Boletín Oficial de este sábado 28 de mayo se publican las resoluciones 403 y 405 de la secretearía de Energía de la Nación ordenando los aumentos que se discutieron días atrás en las audiencias públicas. Resta conocer las respectivas resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas Natural (Enargas) y del Ente Nacional Regulador de la Energía.



Para Litoral Gas el promedio de los aumentos rondará el 20% según la información disponible a nivel nacional, mientras que la Epe deberá reajustar sus cuadros tarifarios al balancear el impacto del aumento del 17% en el precio mayorista del insumo que compra a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima.



El costo del gas en el mercado de la generación se incrementará el 41,7%. Las distribuidoras les cobrarán esa suba a sus clientes, pero como el valor del gas representa entre un 45% y 50% de lo que se paga en la boleta, la suba para los usuarios será algo superior al 20%. Mientras que, de acuerdo con los trascendidos, aquellos usuarios beneficiados con la tarifa social no sufrirán aumentos.

Las resoluciones llevan la firma del secretario de Energía de la Nación Darío Martínez y ponen de relieve que para el reajuste se siguen los criterios expuestos en las audiencia públicas, entre ellos, el reclamo de que "las actualizaciones" se correspondan con las de los salarios. También subraya la suba de los insumos energéticos en todo el mundo, a partir de la guerra en Europa.