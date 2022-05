Cuarta ola de Covid-19: la provincia "insta fuertemente" al uso del barbijo en lugares cerrados

“Esas decisiones se toman luego de que las autoridades sanitarias realizan las respectivas consultas con el comité de expertos. En muchas de esas instancias participa el gobernador de la provincia. Hoy, lo que hacemos es instar fuertemente a que en lugares cerrados, donde exista aglomeración de personas que permanecen ese lugar durante un tiempo importante, se utilice el barbijo como medio importante de protección”, sostuvo este jueves el funcionario.



En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Pusineri remarcó que el tapabocas es una medida prevención “simple, que en este momento es algo razonable, sobre todo teniendo en cuenta que hay un incipiente inicio de una cuarta ola de coronavirus, según dicen los especialistas. También hay que tener en cuenta la proliferación de enfermedades respiratorias que en los últimos dos años no se habían registrado. La vuelta a la vida plena, sin aislamiento, como la de hoy conlleva a que las enfermedades estacionales sean más frecuentes y éstas tengan un impacto en el sistema sanitario, particularmente en los chicos”.

El titular del área de Trabajo del gobierno provincial opinó que un decreto que establezca la obligatoriedad del uso del barbijo “dependerá de la evolución de la cuarta ola de covid-19, de cómo esté funcionando el sistema sanitario y de la opinión de los expertos en el sentido de si el uso del tapaboca es una necesidad de uso en lugares cerrados”.

No hay margen para paritarias



Por otra parte, y al margen de la cuestión del uso del barbijo, el ministro de trabajo de la provincia ratificó que no hay margen para discutir recomposición salarial con los gremios estatales, entre ellos los docentes, que solicitaron una reapertura urgente de la discusión salarial. “Tenemos un compromiso asumido con los gremios, que el salario no pierda frente a la inflación; el año pasado lo cumplimos con la revisión que se dio en octubre”, subrayó.

“Este año pactamos lo mismo, y contamos con un antecedente favorable en el sentido del cumplimiento de este compromiso; tenemos una cláusula de revisión en septiembre; en el mes de mayo los salarios públicos tendrán un nuevo aumento, se van a ubicar en el 30%”, explicó Pusineri. “No va a haber ningún esquema inflacionario que nos permita que el salario esta perdiendo con la inflación”, destacó.

Además, señaló que no se reabrió la paritaria nacional docente, “que tiene inclusive un tramo menor que lo que fue lo pactado en Santa Fe”. “Me parece que hoy no hay contexto como para reabrir una discusión paritaria que cerró hace 2 meses y fue prevista con inflación alta y tememos el compromiso de cumplirla”, reiteró. “A Septiembre vamos a llegar con salarios por encima de la inflación”, prometió.