Mario Negri: "Argentina no tiene rumbo, no sabés si adelante tenés un iceberg o un puerto"

El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y presidente del interbloque parlamentario de Juntos por el Cambio expresó previo al acto inaugural del Espacio de Diálogo Interreligioso: "Un día muy significativo, muy importante atento a la situación que vive la Argentina, con un gran nivel de tensión e incertidumbre, la falta de confianza y un escenario mundial complejo".

"Sin diálogo no se va a ningún lado. Pero la principal responsabilidad es de la conducción, por lo menos de convocarlo. Pero si quien gobierna tiene problemas de debilidad de gestión, de imagen presidencial y de fractura en su propia coalición, se hace muy difícil. Pero no hay que abandonar ese camino" afirmó.

"La Argentina hace 11 años que no crece. Vamos de tumbo en tumbo. Pero un camino de mayor presión impositiva, de mayor expoleo a la gente, solo hace aumentar la pobreza. Hemos hecho un esfuerzo para aprobar el acuerdo con el FMI pero eso no soluciona los problemas económicos. Hay que tener un plan, esto no es magia. Ahora si la solución es meterle la mano al gringo en el campo, sacar más impuestos, presionar a la producción, solo se genera más desconfianza".