Gerardo Morales: "Juntos por el Cambio debe ampliarse y sumar partidos de centro"

El mandatario jujeño ha tomado protagonismo en el candelero político nacional luego de asumir la preesidencia nacional de la Unión Cívica Radical y no ocultar sus intenciones de ser una de las opciones presidenciales dentro de Juntos por el Cambio. Tampoco disimula sus diferencias con el ex presidente Mauricio Macri: “Macri fue líder, es el jefe del PRO y es una opinión importantísima de Juntos por el Cambio pero si reivindica a Carlos Menem y lo hace públicamente me hace marcar una posición como presidente de la UCR, debemos diferenciarnos del neoliberalismo”.

Estos son algunos de los conceptos vertidos por Gerardo Morales en una entrevista brindada a El Eco de Sunchales:

-"Debiera haber más espacios como el EDI, ciento de miles en todo el mundo que convoquen al diálogo interreligioso con una perspectiva a futuro y apostando a la paz".

-"Una condición de la política es el diálogo y para eso está el parlamento. Romper la grieta es un desafío importante que tenemos todos los argentinos para que a través del diálogo podamos construir políticas públicas que sean permanentes".

-"No soy un interlocutor con el oficialismo. Yo tengo la doble condición de ser gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical pero no me genera ningún tipo de contradicción. En mi condición de gobernador, necesito tener el diálogo institucional con el presidente de la Nación y con otros gobernadores más allá de los colores políticos. Y como representante de la UCR tengo que ir en el mismo sentido que el EDI, cultivar el diálogo para fortalecernos. Tenemos expectativas de gobernar el país en 2023 y hacerlo lo mejor posible".

-"Juntos por el Cambio tiene que ampliarse más hacia sectores del centro que incluyan al peronismo y al socialismo. Pero son debates que nos tenemos que dar en el seno de Juntos por el Cambio".