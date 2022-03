LRF: Se suspendieron todos los partidos pendientes de la Copa Centenario

La reprogramación de todos los partidos pendientes, quedó definida de la siguiente manera:

SAN ISIDRO EGUSQUIZA vs. DEPORTIVO TACURAL: LUNES 07/03 – 20 hs. Categ. 2010 / 21 hs. Primera.

DEP. JOSEFINA vs. ATL. RAFAELA: MARTES 08/03 – 20 hs. Categ. 2010 / 21 hs. Primera.

TIRO FEDERAL M. VILLE vs. ATL. MARÍA JUANA: MIERCOLES 09/03 – 20 hs. 2010 – 21 hs. Primera



SAN MARTIN ANGELICA vs. BEN HUR: MIERCOLES 09/03 – 19.30 hs. Categ. 2010 / 20:30 hs. Primera.



DEP. BELLA ITALIA vs. ARG. VILA: JUEVES 10/03 – 20:30 hs. Categ. 2010 / 21:30 hs. Primera.

LA HIDRÁULICA vs. F.C. ESTADO: JUEVES 10/03 – 21 hs. Categ. 2010 / 22 hs. Primera.



SP. ROCA vs. ATL. UNIÓN: JUEVES 10/03 – 20 hs. Categ. 2010 / 21 hs. Primera.



ARG. HUMBERTO vs. BROWN SAN VICENTE: DIA A CONFIRMAR

BELGRANO SAN ANTONIO vs. DEP. LIBERTAD: JUEVES 24/03

DEFENSORES DE FRONTERA vs. BOCHOFILO BOCHAZO: JUEVES 24/03

ZENON PEREYRA FBC vs DEP. RAMONA: JUEVES 24/03

SP. LIBERTAD EC vs. FLORIDA CLUCELLAS: JUEVES 24/03

DEP. SUSANA vs. DEP. ALDAO: JUEVES 24/03

INDEP. ATALIVA vs. SP. NORTE: JUEVES 24/03

SP. SANTA CLARA vs. INDEP. SAN CRISTOBAL: JUEVES 24/03

ATL. ESMERALDA vs. TALLERES M. JUANA: JUEVES 24/03