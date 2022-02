UPCN y ATE se retiraron de la paritaria "con el compromiso del gobierno de Santa Fe de mejorar la propuesta"

Una vez finalizado el encuentro tanto Jorge Molina, de UPCN, como Jorge Hoffman, de ATE, manifestaron su rechazo de plano a una propuesta que iba a ser “similar a la de los docentes”, es decir, 41,7% de aumento a pagar en tres escalones: el primero en marzo del 17,5 y los restantes de 8,08% en junio, agosto y septiembre.

“Le dijimos al gobierno que esa oferta no la vamos a considerar ni transmitir porque la damos por rechazada. En ese marco dijimos que es claramente insuficiente en su conformación, con las fechas y los tramos”, afirmó Molina, y agregó que “no es considerable y el gobierno -en definitiva -quedó en ver de buscar alternativas y seguir dialogando para encontrar una instancia superadora”.

En esa línea expresó que “nos vamos con el compromisorio y la expectativa de mejorar al propuesta para volver con una oferta que consideramos que sea transmisible. Si eso no sucediera a la brevedad, obviamente entraremos en una situación de conflicto”.

Consultado acerca del por qué del rechazo, Molina, dijo que “discrepamos con los cuatro tramos, con la fecha de partida ya que a nivel nacional es marzo y nuestro compromiso paritario decía febrero”.

-¿Se podría decir que hay un retiro de la propuesta?

“No hay retiro de propuesta porque para nosotros no hay propuesta”, sentenció Jorge Hoffman, quien consideró que “la política salarial es una construcción, nosotros somos parte de la construcción de esa propuesta y creemos que tiene que ser mejorada”.

“Si nosotros tomáramos esa propuesta y la pusiéramos en consideración de los trabajadores públicos tenemos la seguridad de que no sería aceptada. Esto no significa que vamos a tomar medidas de fuerza, sino que no lo vamos a hacer por ahora”, sentenció.

Por último, estimó que la oferta que el gobierno santafesino acerque incluirá “una cláusula de revisión en el segundo semestre para discutir la inflación. Ambos sindicatos lo decimos públicamente: no solo peleamos contra la inflación sino que queremos superarla en función de lo que han perdido los trabajadores".

“La provincia tiene la posibilidad de seguir dialogando”

A su turno, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, manifestó que “al día de hoy la propuesta que tenemos es la que se conoce” y señaló que “la voluntad para seguir dialogando se encuentra presente”.

“Esto significa que vamos a seguir buscando una alternativa porque la negociación colectiva es esto: es una situación en la que se plantean propuestas, alternativas y se llega a un acuerdo porque tanto del sector trabajador como del empleador avanzamos a través de acuerdos”, indicó y comentó que “pasamos a un cuarto intermedio, nos declaramos en estado de sesión permanente y esto es lo que logramos convenir hoy”.