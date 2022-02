Pablo Pinotti: "Hay discrecionalidad y hasta una falta de respeto con los gobiernos no oficialistas"

El diputado provincial relató que muchos Presidentes Comunales que no pertenecen al Justicialismo, no reciben los aportes destinados a gastos corrientes o de los diferentes programas provinciales. "Es preocupante que la interna partidaria se traslade a la gestión del gobernador Perotti porque no hay interlocutores válidos" afirmó el legislador socialista, aclarando que el socialismo santafesino tiene voluntad política para que se apruebe el presupuesto provincial.

Estos son algunos de los conceptos vertidos por el diputado provincial Pablo Pinotti en la entrevista brindada a El Eco de Sunchales:

-"A diferencia de Nación, diputados provinciales no rechazó el presupuesto provincial sino que no se trató porque creemos que hay puntos para discutir y resolver con el Ejecutivo. De ninguna manera tocar el espíritu del presupuesto porque es el Ejecutivo quien gobierna pero nos preocupa la partida destinada al Plan Incluir que se congeló en 5000 millones de pesos o Billetera Santa Fe que se reduce de 30.000 millones de pesos a 7.000 millones. Son interrogantes que necesitan una respuesta. Y también la discrecionalidad y hasta la falta de respeto con los gobiernos no oficialistas cuando se trata de cobrar el Fondo de Obras Menores u otros recursos que nunca llegan. Tengo que aclarar que en el socialismo hay voluntad política para que salga el Presupuesto provincial porque es una irresponsabilidad que el Ejecutivo se esté manejando sin él".

-El legislador se refirió a los posteos del ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, donde calificó “de fuegos artificiales" la supuesta discrecionalidad en la asignación de recursos provinciales, enumerando obras que se están realizando en ciudades con administraciones de diferente color político. "No es la realidad, la cotidianeidad dice otra cosa - reafirma Pinotti -. Yo tengo diálogo permanente con muchos presidentes comunales y te manifiestan que no han cobrado recursos destinado a gastos corrientes. Es importante respetar la institucionalidad, los fondos son de los santafesinos y tienen que distribuirse equitativamente".

-"En la gestión de Omar Perotti no hay interlocutores claros para sentarse a dialogar. En algún momento fue Marcos Corach, habrá que ver el rol que cumple Celia Arena como Ministra de Gobierno, y hasta el propio gobernador sale en la pública a culpar al otro y no hacerse cargo de la ineficiencia en su gobierno".

-"Es preocupante que la interna del Justicialismo se traslade a la gestión porque no hay diálogo entre ellos, hay diversidad de bloques en las Cámaras legislativas, se toman medidas inconsultas que no están consensuadas y no hay un interlocutor definido".

-"En Santa Fe, el socialismo se está rearmando. No queremos ser el furgón de cola de nadie y tampoco queremos ir en una coalición que se enfrente contra un enemigo. Todo lo contrario, queremos ser una alternativa política para Santa Fe como lo hemos sido siempre. El caudal de votos de Clara García obtenido en la última elección es muy interesante y muestra que somos una fuerza política que está viva. Estamos interesados en debatir pero esperemos que transcurra gran parte de este año porque primero tenemos que ocuparnos de los problemas que nos aquejan".

-"En el socialismo sunchalense hicimos una autocrítica por la performance que tuvimos en las últimas elecciones. Tenemos que rever el tema de las candidaturas, sumar a las nuevas generaciones. Lo estamos analizando y por suerte contamos con un grupo de jóvenes que está muy activo. Tenemos que renovarnos y llegar al 2023 con un programa de gobierno".