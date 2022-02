Informan la cantidad de operativos de control realizados durante enero

La Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial informa que en enero del corriente año se llevaron a cabo tareas de control por la Guardia Urbana Sunchalense (G.U.S.) en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de realizar no solo control y ordenamiento sino además, apelando a la concientización y responsabilidad individual y colectiva sobre el comportamiento y conducción en la vía pública.

Como parte de las acciones, se arrojaron los siguientes resultados: en un total de 40 operativos, se labraron 227 actas, entre ellas, 25 por no llevar casco, 25 por no poseer espejos, 30 por no contar con documentación, 23 por estacionar en lugar prohibido, 22 por registro en trámite, 12 por no contar con registro y 5 por circular a contramano. Además, se retuvieron 4 motocicletas y 2 automóviles.

Por último, desde el área señalaron que similares controles proseguirán durante el transcurso del mes de febrero, solicitando la documentación pertinente personal y del automotor.