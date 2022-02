#Covid: La infectóloga Andrea Uboldi dijo que «ya no tiene sentido contar los casos"

08 de febrero de 2022

«A esta altura, cuando está demostrado que la contagiosidad es alta pero que la gravedad o letalidad no lo es, no tiene mucho sentido ir hacia casos nominalizados, no porque uno descrea la pandemia sino porque es la evolución natural de las epidemias o brotes», argumentó la exministra de Salud de la provincia.