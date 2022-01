Santiago Dobler: "Presentamos diferentes propuestas para que no castiguen el bolsillo del vecino pero nadie nos apoyó"

Estos son los conceptos más importante vertidos por el concejal Santiago Dobler, perteneciente al bloque de Juntos por el Cambio en la entrevista brindada a El Eco de Sunchales:

-"Cambiemos presentó una propuesta diferente al oficialismo en la actualización de los tributos municipales porque considerábamos que era un impacto muy fuerte para los vecinos, tener que pagar un 30% de aumento de golpe" afirma el edil Santiago Dobler refiriéndose al incremento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) donde prevaleció el proyecto presentado por el Ejecutivo sunchalense donde ya está vigente desde el 2022 una actualización escalonada que contempla 30% de aumento a partir del 1 de enero de 2022; 5% en abril; otros 5% en julio y el mismo incremento porcentual en octubre.

-El concejal de Juntos por el Cambio relata que presentó otras opciones en las reuniones de comisión que se desarrollaron en la Legislatura local pero no tuvo asidero en los bloques del Frente Progresista y el PDP. "Nuestra primera propuesta contemplaba un incremento del 33,6% que el Ejecutivo podía escalonarlo de la mejor manera posible; después flexibilizamos nuestra posición con una iniciativa que consideraba un aumento escalonado del 12%, 12%, 7% y 7%. Finalmente hicimos un último intento, proyecto que fue presentado en la última sesión, donde aplicábamos un 15%, 10%, 7% y otros 7% con cláusula de ajuste".

-"En la sesión prácticamente estaba cantado el resultado. Juntos por el Cambio siempre mostró predisposición al diálogo pero no tuvimos devolución. El oficialismo se quedó plantado en su proyecto y el demoprogresismo no presentó ninguna alternativa concreta que nos diera la posibilidad de sentarnos a charlar". Recordemos que en dicha sesión, la propuesta del oficialismo fue aprobada con los votos del concejal Pablo Ghiano y de la Presidenta del Concejo, Andrea Ochat, utilizando posteriormente el voto doble que le permite a la presidencia desempatar. La paridad se produjo porque los ediles del bloque Juntos por el Cambio (Carolina Giusti y Santiago Dobler) votaron por su propio Despacho de Comisión, mientras la concejala María Alejandra Bugnon de Porporatto no acompañó ninguna de las dos posturas, afirmando que le hubiese gustado sacar el aumento por consenso, con una propuesta intermedia. El concejal Horacio Bertoglio no participó de esta sesión porque se encontraba de vacaciones solicitada con anterioridad.

-"Para mí la oposición sigue siendo minoría porque está representada por los dos ediles de Juntos por el Cambio. Considero que el PDP pertenece al Frente Progresista más allá de las diferencias que pueda tener con el Ejecutivo. Vamos a ver como se comportan sus dos concejales cuando haya que votar otros temas similares y esperemos que no se abstengan como esta vez que se trataba de la actualización tributaria, sumamente importante para las finanzas del Municipio. Es probable que este escenario donde hubo un empate se vuelva a producir y dependeremos del voto de la presidenta, que tiene una postura afín al oficialismo".

-"Nos preocupa el déficit que soporta el Municipio y se debe al retraso de la UCM y el gasto público. Todos eramos concientes que había que aumentar, el problema era el porcentual del incremento en los tributos municipales. Y con respecto al gasto público, un 60% o más del presupuesto total se va en personal. La idea es que la Municipalidad deje de funcionar como una oficina de empleo. También el Ejecutivo tiene que revisar el orden de prioridades de los proyectos porque se concentra en iniciativas muy ambiciosas cuando hay otras demandas puntuales del vecino".

-"Con respecto al personal contratado, no tenemos toda la información. Me parece que el Ejecutivo no juega del todo limpio con el Legislativo. Tratamos de colaborar con esta gestión, no queremos poner palos en la rueda pero necesitamos que nos provean de la información que solicitamos. Lo importante es que sea beneficioso para el vecino y también nos tenemos que poner de acuerdo si los trabajos en la ciudad se hacen con el personal propio o se tercerizan".