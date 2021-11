Para Urtubey, en "dos o tres semanas se definirá la viabilidad del fideicomiso" para la reactivación de SanCor

Urtubey compartió panel con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, bajo moderación de Benito Correnti. El directivo de la salteña Celulosa es parte - junto a Marcelo Figueiras y Jorge Estévez - del diseño con el que se intenta el salvataje de un "ícono del desarrollo de Santa Fe".

Cuando El Litoral le apuntó que la eventual asistencia del Banco Nación se difundió junto a un esquema ligado a "nombres propios", y requerido sobre las diferencias entre burguesía nacional y capitalismo de amigos, Urtubey señaló que "la burguesía nacional apuesta todos los días al país, para mantener fuentes de trabajo e inversiones. Hay empresarios que optaron por irse del país y están los que han tenido problemas con el capitalismo de amigos - lo hemos visto en la saga de los cuadernos - pero reivindico la burguesía nacional, los empresarios que trabajamos día a día para el desarrollo del país. Entre ellos me encolumno como muchos de los que estamos trabajando para eso".

Respecto de por qué la asistencia crediticia se le daría al Fideicomiso y no a la cooperativa, expuso que "la cooperativa, ícono del desarrollo de Santa Fe, sin lugar a dudas viene de décadas de caída permanente de administración. Por lo cual hay un tema para recuperar confianza".

"Cuando se habla de fideicomiso - explicó - se habla de buscar las herramientas de todos los sectores involucrados para generar confianza. Eso me parece que debería responder por qué vienen secuencialmente asistiendo a un montón de estructuras dentro de la empresa que evidentemente no han generado confianza".

Insistió en que "el Banco Nación no está ligado a tres nombres propios, creo que tenés una equivocación conceptual. El Banco Nación está ligado a la eventual asistencia financiera que puede necesitar el fideicomiso, que la va a necesitar. Hay muchísimos puestos de trabajo que se generarían; en el fideicomiso estarían involucrados los trabajadores, los productores, nuevos administradores y tanto el Estado nacional como provincial. Esa es la estructura sobre la que estamos trabajando".

Tras agradecer la invitación de Nicolás Cabó, presidente de Ader, Urtubey celebró "estar en el museo de la Constitución, que no es un tema menor. La Argentina está atravesando una crítica situación y Santa Fe no es una jurisdicción ajena - como no lo fue al surgimiento de la Nación - a la salvación productiva de la Argentina. Para mí, sin lugar a dudas esta zona es desde donde vamos a poder levantar la Argentina productiva que necesitamos".

"Hemos interactuado con distintos actores ligados a la vida de SanCor CUL y creemos que estamos en condiciones de poder colaborar con la administración. Junto con los sindicatos y los productores, obviamente con algunos acreedores y los gobiernos nacional y provincial", insistió sobre el memorándum.

"Loco"

"Muchísimos amigos que dicen que estoy loco; puede ser, porque obviamente SanCor viene con muchísimos problemas en el tiempo. Pero también estamos en un momento bisagra de la Argentina; si no nos involucramos todos en una realidad difícil que tenemos para superarla, nadie lo va a hacer. Desde ahí mi perspectiva y participación. Está por verse si se generan las condiciones para que eso esté dado, y en las próximas dos o tres semanas vamos a tener novedades".

Articulación

"Lejos de creer que hay que irse a un extremo como el libre mercado, creo que tenemos que acostumbrarnos a trabajar entre todos. Eso implica un Estado presente, obviamente eficiente y transparente, pero también creo en la articulación público-privada. La única forma que tenemos de poder salir - como país latinoamericano y en el contexto en el que estamos geopolíticamente desarrollándose - es trabajando articuladamente.

Sindicalismo e impuestos



"Dentro del sector privado, el sindicalismo va a cumplir y viene cumpliendo un rol esencial desde mi punto de vista. Podemos ver en Chile cómo la falta de un sindicalismo organizado lleva a discusiones que son de muy difícil interlocución, donde los reclamos no se pueden canalizar por ninguna vía. Eso es por la falta de organización como la del sindicalismo", dijo Urtubey.



Apuntó que "eso significa que también deben llamarse a la reflexión para mejorar prácticas de muchos de ellos. Pero sin lugar a dudas creo en los movimientos sindicales como creo en los empresarios, y dentro de esa articulación las reglas donde el Estado tiene un rol preponderante".



Más adelante advirtió que "tenemos que asumir el desafío de equilibrar la macroeconomía, que lleva a tener un sistema impositivo distorsivo que reacciona en un 45 a casi 50% de informalidad en la Argentina, y eso implica que el que tributa paga el doble. Ahí tenés un gran problema a la hora de generar empleo".



Sostuvo que si el país entra en "camino de equilibrio", "tenemos que asumir el desafío de la formación de los recursos humanos, captar la evolución en inteligencia artificial, que tiene un impacto sobre los empleos. Hay un puente que tenemos que atravesar que es de formación profesional, no sólo en términos universitarios decimonónicos, sino empezar a avanzar en habilidades y segmentos cognitivos que requiere el mundo".



Añadió que además "tenemos que lograr una inserción internacional adecuada para la generación de empleo genuino en la matriz productiva Argentina.



"El avance que empezó con Alfonsín para el acuerdo Unión Europea - Mercosur, siguió estando en agenda. Eso tiene que volver a ser agenda permanente, sin dejar de lado lo que es nuestra matriz productiva, nuestras condiciones y características, pero tampoco yendo a una cerrazón que no te permita una inserción internacional lógica e inteligente. Eso requiere planificación estatal a nivel productivo y laboral".