Clara García: “Duele no ver un plan serio, ni la gestión e inversión necesarias para combatir la inseguridad"

“Duele no ver un plan serio, ni la gestión e inversión necesarias , ni los consensos para sacar esta situación adelante”, señaló en declaraciones periodísticas.

Frente a la masiva marcha realizada este miércoles en Rosario -en el Monumento Nacional a la Bandera-, en reclamo de justicia por el asesinato del joven arquitecto Joaquín Pérez, García afirmó: “Observamos con mucho dolor; toda la gente presente sufrió en carne propia la pérdida de un familiar, un robo o alguna forma de violencia que dejó secuelas y temores al salir a la calle o volver al hogar. Abrazo a quienes han pasado por eso. Me duele enormemente el hecho de que Rosario va a tener en 2021 el doble de homicidios que en 2017”, sostuvo.

Asimismo, reconoció que se debe tener mucho respeto institucional por la figura del gobernador y al respecto, dijo: “No puedo dejar de sentir preocupación por la agresividad” que recibió durante la marcha.

Consultada sobre si hubiera estado presente, García señaló: “Creo que dar la cara, cuando se es gobernador, es algo diferente. Lo he visto a Miguel (Lifschitz) en reuniones con familiares, donde se puede hablar, donde llamaba a sus ministros de Seguridad y de Justicia (que hoy no tenemos) y se aborda el problema enfrentando la situación y buscando caminos de solución. Lo he visto ponerse al frente de las situaciones más difíciles, pero siempre con trabajo y con gestión”, destacó.

“En el espacio político que integro tenemos responsabilidad y autocrítica”, aseguró la actual diputada provincial y reveló que, en lo personal, “permanentemente analizo qué cosa hicimos bien y cuáles no”. García valoró que “en los cuatro años de gobierno de Miguel, todo lo que había para hacer se inició. La complejidad de la inseguridad y de los entramados que hoy tiene la violencia no se modifican en poco tiempo, pero estábamos seriamente encaminados, fortaleciendo la justicia penal, las fuerzas de seguridad y los programas sociales para que los jóvenes no caigan en el delito”, enumeró.

“Había diálogo con la Nación, con los municipios y comunas, con las organizaciones sociales que conocen lo que pasa en los barrios más vulnerables”, añadió.

“En el gobierno de Lifschitz se nombraron 90 fiscales para que investiguen delitos penales. En los casi dos años que lleva de gestión, Perotti no nombró ninguno. Por eso, invito una vez más al gobernador a que reflexione, a que no se encierre, a qué invierta el presupuesto que tiene aprobado para seguridad, a que convoque a la Junta Provincial de Seguridad”, reclamó.

“En su momento, el Frente Progresista asumió el desafío histórico de transformar el sistema de enjuiciamiento en materia penal, indispensable para perseguir el delito. Implicó la creación desde cero del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP). Además, se crearon los nuevos tribunales penales y las Oficinas de Gestión Judicial. Desde ese momento se fueron cubriendo los cargos para garantizar esa transformación, pero hace dos años que el proceso se interrumpió. Santa Fe necesita revalorizar la Justicia", insistió.