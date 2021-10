Caro Losada: “El campo es el motor que necesitamos para crecer. No es el enemigo”

“Existe una Santa Fe productiva, pero que vive atada y no puede desarrollarse por el cambio de reglas de juego constantes y políticas improvisadas del gobierno” expresó la candidata a senadora nacional, Carolina Losada, durante una recorrida por Rafaela y San Vicente, localidades ligadas a la industria lechera y de maquinaria agrícola.

Acompañados por el economista y referente de la UCR, Alfonso Prat Gay, los candidatos de Juntos por el Cambio en Santa Fe, los candidatos a senadores nacionales Carolina Losada, Dionisio Scarpin y el candidato a diputado nacional Mario Barletta, visitaron en Rafaela la fábrica de quesos “La Cabaña” y la fábrica de maquinaria agrícola “Agroar” en San Vicente, empresas, que como tantas otras de la zona, representan un motor fundamental para las economías regionales.

Losada recalcó las ganas y la fuerza que ponen las empresas santafesinas en su trabajo, proyectando siempre producir más y mejor y crecer, a pesar de las condiciones adversas que el kirchnerismo les viene ofreciendo. “Es imposible crecer con un gobierno cargado de rencores para con el sector agroproductivo, con un gobierno que no tiene plan, que no brinda seguridad y previsibilidad alguna y su única receta es castigar con una excesiva presión tributaria y cepos que impactan no sólo en las empresas, sino en cada uno de los argentinos”.

“Es emocionante pensar en el potencial que podrían tener nuestras empresas con las condiciones de crecimiento adecuadas. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a hacer. Trabajar por crear un plan de desarrollo económico y social a largo plazo con reglas claras y una reforma tributaria acorde que permita a las empresas desarrollarse y generar empleo. Ese el camino que necesita nuestro país para salir de este momento tan crítico”, agregó Scarpin.

En esa línea, Prat Gay coincidió en que “la coyuntura es muy compleja y es muy difícil para los argentinos ser productores, ahorristas, emprendedores, porque el Estado no acompaña y además castiga con malas decisiones y excesivas regulaciones e impuestos”.

Por su parte, Mario Barletta señaló que “para crecer es imprescindible hacerlo a través de la gestión y evitar que medidas de tinte ideológico marque la suerte de nuestros productores”. “Un mejor futuro para los argentinos depende de que dejemos atrás la visión de que el campo es el enemigo, como nos han querido hacer creer todo este tiempo”.

“Las de noviembre no son una elección más. Es una elección que va a marcar un antes y un después, que va a poner en juego una Argentina que atrasa y otra que mira al futuro, con trabajo, gestión y conectada con el mundo. Ese es el cambio que proponemos”, concluyó Losada.