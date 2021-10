Caro Losada: “Queremos una Argentina protagonizada por su gente, y no por el Estado”

“El mensaje de las urnas fue claro. Es hora de ponerle un punto final a los atropellos del kirchnerismo. Nos toca liderar esa esperanza que yo llamo “esperanza patriótica”, porque es la esperanza de la gente que quiere trabajar por un país mejor”, dijo Carolina Losada, candidata a senadora nacional, durante el encuentro “Desafíos para la Argentina del futuro”, del que participaron los referentes nacionales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, el candidato a senador nacional Dionisio Scarpin y los candidatos a diputados nacionales Mario Barletta, Vicky Tejeda y Luciano Laspina, el ex intendente de Santa Fe, José Corral y el diputado provincial Maximiliano Pullaro.

Los candidatos subrayaron la importancia de las próximas elecciones. “Las de noviembre no son una elección más. Es una elección que va a marcar un antes y un después, que va a poner en juego una Argentina que atrasa y otra que mira al futuro, con trabajo, gestión y conectada con el mundo. Ese es el cambio que proponemos”, agregó Losada.

Por su parte, el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, agregó: “El objetivo es ponerle un freno al kirchnerismo y Santa Fe es clave para hacerlo. Equilibrando el poder en el Senado vamos a cortar por primera vez el quorum automático que le permitió a Cristina avanzar con iniciativas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Además, sumando un diputado lograremos una mayoría que nos va a permitir a nosotros proponer leyes para generar trabajo en Argentina”.

Los candidatos de Santa Fe recalcaron que durante las PASO la gente dejó en claro lo que no quiere. “No queremos que nos mientan, no queremos que nos dividan, no queremos la concentración de todos los recursos en unos pocos kilómetros cuadrados con fines electorales, por eso ahora, estamos juntos y más unidos que nunca aquí para transitar el camino de lo que sí queremos: potenciar la sociedad frente a un estado agobiante. Darle herramientas a quienes tienen la capacidad de crear puestos de trabajo, darles previsibilidad e incentivar a quienes se capacitan para trabajar con mayor productividad”.

“Queremos una patria protagonizada por su gente, y no por el Estado. Tenemos todo para lograrlo. Hace falta un liderazgo positivo, y acá está ese liderazgo positivo. Somos nosotros”, concluyó Losada.