La Cámara de Diputados de Santa Fe sancionó la ley de conectividad

Con la abstención de los diez diputados los radicales de Evolución más Amalia Granata (Somos Vida) pero el voto favorable del resto del arco político, la Cámara Baja sancionó la ansiada norma esperada por el Poder Ejecutivo. La sanción se aceleró tras la reunión del miércoles entre el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y la Comisión de Asuntos Constitucionales y el compromiso de que la reglamentación de la ley contendrá los reclamos plasmados en la audiencia pública convocada por la Cámara y que quedaron plasmados en una minuta de comunicación.

El monto del crédito podrá ser incrementado por el Poder Ejecutivo en hasta 20% más con la mera comunicación a la Legislatura.

Tras la sanción hubo un extenso debate donde hubo coincidencias en marcar que lo votado no es una ley de conectividad, sino la habilitación de un endeudamiento; se valorizó el diálogo abierto con el Poder Ejecutivo; se hicieron compromisos para trabajar en una mejora en la conectividad pero también se abrió una polémica sobre el futuro de las 200 empresas -en su mayoría pymes y cooperativas- que prestan el servicio actualmente en la provincia de Santa Fe.

Es que el radical Maximiliano Pullaro, presidente del bloque Evolución, planteó dudas que llevaron a su sector a pedir autorización para abstenerse. "Coincidimos en la importancia de la conectividad; en las ventajas del crédito pero llama la atención los cambios de posición de los bloques que hasta hace poco decían que esto no se podía votar. No confiamos en el gobierno de la provincia porque en muchas oportunidades hemos sido defraudados" acotó el radical para marcar los incumplimientos de la ley Covid, plan Abre, Obras Menores, etc. Pullaro señaló que nunca llegó el plan rector pero advirtió que no se protege a las 200 prestadoras del servicio que durante 35 años invirtieron. "Se va contra empresarios santafesinos que invirtieron; se los pone en condiciones de vulnerabilidad" aseguró.

El tema motivó fuertes réplica del también radical Fabián Palo Oliver y del justicialista Leandro Busatto quien dijo que las pymes corren peligro por las grandes empresas y no por el Estado.

Fue Ricardo Olivera quien abrió las fundamentaciones detallando los alcances que tiene la ley votada. "Esto es una política de Estado que va más allá del gobierno de Perotti. Este endeudamiento permitirá solucionar la conectividad a 200 localidades en forma directa y a 165 en forma indirecta. También a los hogares del 100% de los barrios populares de la ciudad de Santa Fe y de Rosario, mediante redes MeshWifi", reseñó para acotar los alcances que tendrá en el sistema educativo. Precisó que es un crédito a 15 años, con una tasa menor al 2% arriba del Libor. El oficialismo sumó luego las voces de Busatto y de Oscar Martínez quien ingresó ayer mismo dos proyectos para completar el tema conectividad especialmente en el sistema educativo.

La socialista Clara García hizo un racconto del tratamiento del tema, las demoras del propio Ejecutivo en responder dudas sobre el proyecto. Luego, su par Joaquín Blanco habló de la improvisación del gobierno en este y otros temas.

García aclaró que no hay urgencia financiera para contar con los fondos. "Es una autorización para tomar endeudamiento de 10 mil millones de pesos y tienen en bancos casi ocho veces más en saldos bancarios". La socialista rescató la resignificación del diálogo político. "Quiero creer en la institucionalidad pero celosos guardianes del cumplimiento de los compromisos. Votamos la deuda porque será buena para la gente y no la pagara esta gestión sino la que vuelva", remató.

Desde Juntos por el Cambio, los radicales Alejandro Boscarol y Julián Galdeano sumaron argumentos favorable. "Es una buena noticia para los santafesinos este crédito" dijo el primero quien precisó los alcances de la declaración inserta y votada. "Es un proceso que iniciamos esencial para dar Internet a todas las escuelas y edificios públicos", acotó. El crédito tiene un plazo de ejecución de cuatro años "pero se puede hacer en mucho menos" agregó.

También Rubén Giustiniani (Igualdad) aclaró que no es una ley de conectividad sino de endeudamiento pero admitió que es una necesidad darle conectividad a gran parte de la provincia.

La aprobación de la Ley de Conectividad es un gran paso para la telemedicina y el teletrabajo. Además, favorece el arraigo y es un salto de competitividad, porque mejora la prestación de los servicios públicos y el acceso a la Justicia. — Omar Perotti (@omarperotti) October 21, 2021

La adenda

A minutos de sancionar la ley sobre endeudamiento, la Cámara de Diputados votó una declaración donde pide al Poder Ejecutivo incluya en el decreto reglamentario de la ley una serie se seis aspectos "acordados oportunamente con el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach".

1. Declarar de interés público el servicio de conectividad educativa.

2. Incorporar la infraestructura y el equipamiento interno de todas las instituciones educativas: debe comprender conexión a internet con anchos de banda suficientes para trabajo simultáneo; infraestructura de Red Local con equipos interconectados (incluyendo servidor, cableado, UPS, entre otras cosas); paquete de red Wifi con el equipamiento necesario; aula informática móvil con el equipamiento tecnológico necesario con acceso a internet en cualquier aula.

3. Disponer de mantenimiento de la red y el soporte técnico

4. Garantizar la complementariedad con proveedores locales: se dice que "el Estado provincial en materia de conectividad debe intervenir en el mercado de las telecomunicaciones para la prestación y comercialización del servicio a nivel mayorista, de manera complementaria al que actualmente desempeñan los prestadores locales del servicio y cubriendo la demanda en aquellos lugares donde los mismos no llegan".

5. Incorporar dentro de la red provincial de datos a la red municipal de datos de Rosario y de otros municipios que dispongan de infraestructura similar

6. Readecuar y modificar las partidas de los componentes para la optimización del crédito solicitado. La Cámara sugiere aprovechar programas nacionales existentes para acceder a los beneficios de la Red Federal de Fibra Óptica; gestionar en el marco del Plan Conectar de la Nación, acceder al programa de aportes no reembolsables del ENACOM con los que se invierte en la última milla para conectar a escuelas, hospitales y comisarías, etc; gestionar el acceso al programa "Desarrollo de infraestructura para internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de integración urbana del ENACOM con recursos del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU); gestionar la participación en el programa "Acceso a conectividad para instituciones públicas" del ENACOM con recursos del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) para actualizar infraestructura para acceso a internet en instituciones públicas (nacionales, provinciales o municipales) de salud, educación o seguridad;

Autor: Mario Cáffaro

Noticia de El Litoral (www.ellitoral.com) [Link:https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/324752-la-camara-de-diputados-de-santa-fe-sanciono-la-ley-de-conectividad-el-programa-impulsado-por-el-gobernador-omar-perotti-politica-impulsado-por-perotti.html]