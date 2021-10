Luis Contigiani renunció a su candidatura en desacuerdo por un afiche contra Cristina Fernández

Boasso es candidato a senador nacional por el espacio Primero Santa Fe y en últimas estas horas difundió en distintos lugares afiches promocionando su postulación. En la publicidad callejera se lo ve a Boasso en primer plano y detrás suyo aparece Cristina Fernández de Kirchner con traje a rayas y con la leyenda “Basta de corrupción K”.

En diálogo con el programa “El primero de la mañana” de LT8, Contigiani remarcó que “la estigmatización y la actitud antidemocrática que expresa ese afiche no se puede tolerar. No creo en este camino, repudio absolutamente ese afiche”.

“No creo en la grieta, apuesto al diálogo. Creo que ese afiche cruzó un límite”, señaló Contigiani, quien fue ministro de Producción durante el gobierno de Miguel Lifschitz y también diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social.

Contigiani, que iba por la renovación de su banca, dijo que el tipo de comunicación elaborada y difundida por Boasso “no se puede tolerar dentro del debate de ideas". Abundó: "La estigmatización, la intolerancia, la actitud antidemocrática, anti republicana que expresa ese afiche, no se puede convalidar”.

“Va mi repudio absoluto, porque no forma parte de mi accionar político, de mi vida política, no creo en esos caminos. Estoy convencido del diálogo y el debate democrático siempre, no creo en la grieta; siempre me verán discutiendo ideas y en el mismo lugar”, agregó.

El ex diputado nacional añadió que “es una estética que sólo la pueden practicar gobiernos y pensamientos autoritarios. Nunca se puede dar eso en un marco del debate político democrático. Junto con eso va mi renuncia a la candidatura a diputado nacional”.

“Yo tenía la expectativa de una rectificación, un pedido de disculpas por las formas y el estilo, pero no ocurrió; y no me queda mas alternativas que considerar que se cambiaron las condiciones, la estrategia va por otro lado; y no soy una persona de la grieta”, dijo el ahora ex candidato. “En la vida hay cosas que no se negocian”, sentenció.