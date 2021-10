Chavazza: “No solo ahora, sino pensando a futuro, nos preocupa mucho la seguridad de Sunchales”

“Nuestro compromiso con este y todos los temas urgentes que tiene la ciudad, es ser propositivos y realizar desde nuestro espacio todos los aportes que estén a nuestro alcance”, expreso el candidato a concejal de Igualdad. Y agregó: “Sabemos que la seguridad es un tema de injerencia provincial, pero también podemos y tenemos la obligación de hacer en lo local, por eso estas propuestas”.

GUARDIA URBANA BARRIAL

En ese sentido, dentro de las propuestas locales se encuentra el ingreso al Concejo del proyecto “Guardia Urbana Barrial”, una iniciativa que Chavazza viene dando a conocer a lo largo de su campaña y asegura llevará prevención, proximidad y mayor rapidez en la respuesta, siendo una excelente herramienta para la prevención.

Básicamente, el proyecto propone reorganizar la GUS dando principal atención a los horarios y zonas de mayor complicación, incorporando el retorno del área de tránsito para que la Guardia Urbana se concentre en este trabajo preventivo. Insistiendo que esta propuesta no implica mayores costos que los asignados en el presupuesto local y de necesitarlos, expresa que “ningún vecino se opone a que desde lo local realicemos todos los esfuerzos posibles para realizar nuestro aporte para con la seguridad”.

ZONAS ROJAS

También se señaló que se pidió un informe de las “Zonas Rojas” del delito local. En caso de no existir, se pedirá determinarlas con la mayor celeridad posible para poder concentrar el trabajo preventivo y de patrullaje que propone realizarse de manera articulada con otras fuerzas de seguridad ya existentes en la ciudad, con el objetivo de optimizar recursos. “Debemos tomar un compromiso conjunto de todas las fuerzas, instituciones, fuerzas políticas y vecinos para entre todos prevenir que la ola delictiva siga creciendo”, explicitó Chavazza.

LA NUEVA COMISARÍA

Un tema no menor, en el cual Chavazza puso sobre la mesa, fue la propuesta de no trasladar la actual Comisaría, poniendo el acento en que comparte la validez del proyecto de “Centro Cívico” y la incorporación del nuevo inmueble en barrio Colón, sosteniendo que el lugar es el apropiado por ser una zona que necesita presencia de fuerzas. No obstante, fundamentó su postura en que la “Nueva Comisaría” es de espacio físico insuficiente y al estar en el extremo norte de la ciudad, deja muy apartado al resto de la ciudad que actualmente crece hacia el sur.

De acuerdo a la iniciativa planteada, se propone dejar la Comisaría Tercera en donde se encuentra actualmente, incorporándola al “Centro Cívico”, a su vez que el nuevo edificio de calle Rafaela funcione como Destacamento y además programar la incorporación de otro espacio similar en la zona sur de la ciudad, como puede ser barrio 9 de Julio, acercándolo a los nuevos loteos y también aquellos desarrollos que actualmente están siendo proyectados.

“El avance de esta opción, además de tener mayor presencia y cercanía en los barrios, obligará a la provincia a proveernos de agentes y móviles”, expresó en relación a su propuesta y agregó: “Pretendemos no solo ocuparnos de lo actual con las propuestas presentadas, sino también pensar estratégicamente a futuro considerando el desarrollo de la ciudad y generando herramientas para la prevención del delito”.

GESTIONES PROVINCIALES

Por su parte, el Diputado Rubén Giustiniani expresó su compromiso en las presentaciones y pedidos que realizará a través de la Cámara de Diputados en relación a las necesidades que Sunchales demanda en materia de seguridad, solicitando se considere a nuestra ciudad de la misma manera con la que se atiende a otros localidades de la provincia como ser Rafaela.

PUENTE DE CALLE AMEGHINO

Dentro de las gestiones que el legislador presentará en breve, también se incluye la reactivación de la construcción del nuevo puente de calle Ameghino, pedido que elevará en conjunto al reclamo de vecinos y vecinas que Chavazza ya impulsó. “Para la provincia es una obra muy pequeña como para que se encuentre paralizada de esa manera, hay que exigir que se active ya”, agregó Giustiniani.