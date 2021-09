Perotti festejó su victoria e hizo un llamado a la unidad del PJ santafesino

Perotti agradeció el desempeño de todas las fuerzas políticas a la hora de acordar un proceso electoral de la "mejor manera". "Este es un resultado importante que nos permite ordenar nuestras listas", señaló.

En la interna a diputado nacional, la lista "Celeste y blanca" que patrocinaba la vicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador santafesino y llevaba a Roberto Mirabella a la cabeza, se impuso por 66,83% a 33,16% dentro del Frente de Todos, mientras que en la interna a senador nacional la diferencia a favor de Marcelo Lewandowski fue de 66,94% contra 33,05% de Agustín Rossi.

"Estamos contentos con porcentaje de participación, que superó el 60% en plena pandemia, por eso quiero agradecérselo a todas y todos los electores y a las fuerzas políticas por acodar un proceso electoral para desempeñarlo de la mejor manera", comentó Perotti, para destacar que está "satisfecho con el acompañamiento de la gente, por un resultado importante que nos ha permitido ordenar nuestras listas".

"A partir de aquí empieza un proceso nuevo", deslizó con respecto al armado electoral de cara a las elecciones generales de noviembre. Asimismo, rescató la "unión" dentro del Frente de Todos pese a las declaraciones cruzadas y movimientos que hubo a la hora de construir las candidaturas del FdT, sobre todo por los dardos en su contra del ex ministro de Defensa, Agustín Rossi.

En ese sentido, Perotti aseguró: "No hemos confrontado con nadie, es parte del fragor de una campaña, pero no ha habido de ataques de ningún candidato. Estamos convencidos que tenemos que estar unidos de acá a noviembre y para llegar a cada rincón de la provincia y mejorarle su vida, no me cabe duda de eso".

Por su parte, el precandidato a senador nacional de la lista "La Santa Fe que queremos" Agustín Rossi admitió la tendencia ganadora de la lista "Celeste y blanca" comandada por el precandidato a senador nacional Marcelo Lewandowski y la actual senadora nacional María de los Angeles Sacnun, la cual contó con el respaldo de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

"Las tendencias son claramente marcadas, estamos conformes con dejar una mirada distinta en el peronismo de Santa Fe y fue lo que nos propusimos junto con el Movimiento Evita y el NES y el Frente Renovador, que seguramente va a ser una mirada mucho más necesaria cuando veamos el mapa global de los resultados en la provincia", dijo el Chivo desde el búnker montado en el club Banco de Santa Fe, de 27 de Febrero y Alem.

En tal sentido, Rossi recordó: "Néstor Kirchner me dijo alguna vez que las elecciones se pueden perder o ganar, lo que nunca se pueden perder son las ideas y las convicciones. Nosotros expresamos en esta elección un sistema de valores y práctica de acción política, por eso agradecemos a cada uno de los santafesinos y santafesinas que pusieron su voto".