Distanciada de Mauricio Macri, Carolina Losada aseguró que busca la unidad de Juntos por el Cambio

Con pocas horas de sueño, la periodista habló con Roberto Caferra en Radiópolis (Radio 2). “Esperábamos ganar pero no solo por las encuestas que daban arriba, teníamos todas las expectativas de ganar, sentía un ida y vuelta con la gente”, observó. Sobre las razones de su victoria, consideró: “Creo que la gente está cansada del político tradicional y sus promesas. Yo me comprometo en seguir volviendo a cada localidad y estar en contacto con la gente”.

Consultada sobre su vínculo con Mauricio Macri, advirtió: “Me llamó hace una semana, unos días después del video –grabación que despertó polémica por su tono–. Tuvimos contrapuntos pero terminó la conversación de la mejor manera y me dijo que estemos todos juntos”, indicó. Luego, cuando se le preguntó quién era su líder político, no lo mencionó: “Cada uno tiene su camino y su estilo. Yo soy periodista y el mío es buscar la verdad e ir por ella. Hoy busco la unidad de Juntos por el Cambio, el adversario es el gobierno nacional. No quiero enfrentamientos por si solos”, aclaró.

Para reforzar su deseo de reunir a todas las partes, recordó: “Yo anoche convoqué a todas las fuerzas” y repasó los llamados que recibió: José Corral, Patricia Bullrich y Martín Losteau.

En relación a la disputa con Maximiliano Pullaro por los votos en la interna, defendió el resultado. “No me llamó anoche pero seguro lo hará, sé que Federico (Angelini) se comunicó con gente de mi equipo”, indicó.

Por último, contó que sus compañeros de Intratables la saludaron aunque admitió que tiene tantos mensajes en su celular que aún no ha podido responder ni verlos todos.