Clara García: “Vamos a volver a construir un camino de trabajo y esperanza para Santa Fe”

“Estamos cerrando esta primera etapa de la campaña con mucho entusiasmo y un fuerte agradecimiento a la gente de toda la provincia de Santa Fe, que a lo largo de este tiempo nos ha hecho llegar mucho cariño, que nos da energía para seguir adelante”, señaló.

En el marco de la ola de violencia que vivió la ciudad de Rosario esta semana, García cuestionó una vez más al gobernador Omar Perotti, quien “prometió «la paz y el orden» y muchos lo creyeron, pero atrás no había equipos, proyectos, ni escala para gobernar la provincia. Solo eran frases de campaña absolutamente vacías”, sostuvo.

“Perotti trabajó muy mal, además no logró que la Nación se diera cuenta de que formamos parte de la Argentina. Hoy la ministra de Seguridad (Sabina Frederic) le puso los cinco dedos en la cara al gobernador –dijo en referencia a la negativa de la funcionaria a reforzar la presencia de fuerzas federales en esa ciudad-, pero en realidad fue a todos nosotros porque dejó en claro que le importa más la Capital Federal que Santa Fe”.

“A Mónica Fein –quien encabeza la lista de diputados nacionales-, y a mí nos va a seguir importando la provincia de Santa Fe porque nuestros jefes no están en un despacho porteño”, afirmó la precandidata del FAP, quien hizo declaraciones junto a la ex intendenta de la ciudad. “Vamos a defender el trabajo y la producción santafesinos, frente a un gobierno nacional que no entiende al interior productivo y un gobernador que le soltó la mano al campo”, agregó.

Al respecto, la propia Fein se comprometió a exigir junto con García “la llegada de fuerzas federales, que pagamos entre todos los argentinos y que solo cuidan Puerto Madero”.

“Junto a Clara García y quienes fueron parte del equipo de Miguel Lifschitz –aseguró la precandidata a diputada nacional-, vamos a ir al Congreso Nacional a pelear por los recursos que Hermes Binner reclamó ante la Corte Suprema de Justicia, que fueron reconocidos en 2015 y aún no nos han pagado”.

También incluyó en el reclamo a “los subsidios al transporte de todas las ciudades, que hoy se quedan en la Capital Federal; y la Hidrovía, con los 25 puertos de nuestra provincia, cuyo tránsito quieren desviar hacia el Canal Magdalena para favorecer a Buenos Aires”.

“Hemos visto como nos llenan de humo, afectan nuestra salud y devastan algo tan importante como nuestros humedales. La lucha que empezó (el diputado nacional) Enrique Estévez y muchas organizaciones no gubernamentales necesita más voces. Con Clara vamos a ir a pelear por más calidad de vida para nosotros y para las futuras generaciones”, sostuvo para finalizar.