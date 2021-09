Agustín Rossi: "Me duele que Perotti extorsione a los intendentes y presidentes comunales para que no me reciban"

Estas fueron las declaraciones del precandidato a senador nacional Agustín Rossi en su visita a Sunchales realizada el lunes 30 de agosto:

-"Mi pertenencia tiene que ver con las ideas. No tengo una relación transaccional con las ideas. A mí me pueden ofrecer el mejor lugar desde el punto de vista del poder en un espacio que no coincido y no voy a ir. Nosotros vamos a estar en el lugar que siempre estuvimos desde hace 20 años. Me gustaría que le pregunten a Perotti o a Lewandowski si ellos hubieran estado con Cristina si no habrían obtenido la foto. Yo no necesito una foto para apoyar a Cristina. Por suerte, la presencia de Alberto y Cristina en la campaña política en Santa Fe cada vez es menor".

-"¿Qué me distancia del Gobernador? Algunos pensamientos y algunos hechos. Me da mucho enojo la obscenidad de la campaña que están haciendo. Me duele muchísimo que estén extorsionando a los presidentes comunales y a los intendentes para que los apoyen a ellos. Existieron varias reuniones y le plantearon claramente que iba a haber un semáforo para habilitar recursos. Verde donde gana la lista de Perotti, amarillo si sale parejo y rojo en los lugares donde pierdan. Yo hice mucho para que Perotti fuera gobernador. No es así la política. Omar tenía la oportunidad de hacer un liderazgo democrático y moderno pero respondió a ese desafío poniéndose como candidato suplente. Los santafesinos dicen: Tengo un gobernador que está pensando más en su futuro personal que en el presente de los santafesinos. Hay una cantidad de cosas que no me gustaron y consideré que había que darle debate".

-"¿Cuales son las propuestas de los precandidatos de la Lista de Omar Perotti? Porque hablan de Billetera Santa Fe y Boleto Educativo Gratuito, dos propuestas que ya se gestionaron y están en marcha. Yo me pregunto a que van a ir al Senado de la Nación".

-"Todos los dirigentes de la oposición fueron 4 años oficialistas y levantaron la mano a todas las medidas que tomó Macri. Votaron la Ley de Reforma Previsional o el Pacto Fiscal en contra de todos los santafesinos, no hicieron ninguna obra a favor de los santafesinos. Los derechos de exportación los puso Macri. ¿Y que decía Macri en ese momento? "Sabemos que es un impuesto malo, pero es una emergencia". Yo puedo argumentar exactamente lo mismo. Cuando fueron gobierno, ¿resolvieron el problema de la deuda que tiene Nación con la provincia? Entonces de que me hablan".