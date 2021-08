Chumpitaz: "Para ponerle freno al kirchnerismo hay que tener ejemplaridad ética, capacidad y coraje"

Estos son algunos de los conceptos vertidos por los postulantes a diputados nacionales en la entrevista brindada a El Eco de Sunchales:

Gabriel Chumpitaz: "Los santafesinos no solo demandan seguridad, que es la más exigente. También hay reclamos en materia económica y por eso nuestros ejes de campaña se centran en tres grandes reformas que necesita la Argentina para poder cambiar esta matriz productiva: tributaria, sindical y laboral. De esta manera le sacaríamos el pie de la cabeza a quienes generan riqueza y empleo en nuestro país".

Rodolfo Giacosa: "Tiene que haber previsibilidad para el sector rural así el productor puede planificar a largo plazo e invertir con confianza, con un Estado apoyando. No se pueden repetir fórmulas que ya fracasaron como el cierre de las exportaciones de la carne. Para eso se necesitan legisladores que defiendan la producción y el trabajo, y no como ahora que tenemos representantes en el Congreso de la Nación que votan directivas del partido político a pesar de que perjudican a los santafesinos".

Gabriel Chumpitaz: "Claramente la seguridad es el mayor déficit de la gestión de Omar Perotti. Su supuesto plan fue solo un slogan. No solo no hubo paz y orden sino que se incrementaron en un 40% los delitos. El gobierno de Perotti rompió todos los lazos: con la legislatura, con la prensa, con el empresariado. Y con ese escenario no se puede generar un trabajo consensuado para combatir la inseguridad".

Rodolfo Giacosa: "Preocupa la interna que atraviesa Perotti porque demuestra que no puede tener diálogo ni siquiera con los sectores de su propio partido. Cuando la sociedad reclama que se cierre la grieta, vivimos una situación inédita en la provincia donde el gobernador y su vice integran listas opuestas de precandidatos a senador nacional. Esto sucede cuando se tiene una concepción del Estado como botín de guerra".

Gabriel Chumpitaz: "El gobierno kirchnerista tiene actitudes extremadamente populistas. Distribuye para el AMBA, para el conurbano bonaerense. No distribuye para el interior productivo. Hay una matriz de coparticipación invertida. Santa Fe genera mucha riqueza pero el dinero va para el conurbano. ¿Podemos cambiarla? Lo podemos hacer desde el Congreso Nacional pero necesitamos legisladores que defiendan a Santa Fe".

Gabriel Chumpitaz: "Claramente es una elección bisagra. Esta coalición tiene como referentes nacionales a Martín Lousteau del radicalismo y Patricia Bulrich del PRO. Y podemos decir que es una de las coaliciones más amplias porque está representado casi todo el radicalismo santafesino. Y más allá de la territorialidad que tiene la coalición, todos los candidatos vivimos en Santa Fe. Eso es importante para defender la provincia, aquí no hay maquillaje televisivo. La política tiene que tener ejemplaridad ética, capacidad y coraje. Y Maximiliano Pullaro lo ha demostrado cuando estuvo al frente del ministerio de Seguridad en la gestión de Miguel Lifschitz".

La Lista “Evolución” que competirá en las PASO dentro de Juntos por el Cambio presenta estos precandidatos:



Senadores Nacionales

1.- Maximiliano Pullaro (UCR) (Hughes) (Suplente: Felipe Enrique Michlig)

2.- Carolina Piedrabuena (UCR) (Santa Fe) (Suplente: María Alejandra Bordigoni)



Diputados Nacionales

1.- Gabriel Felipe Chumpitaz (PRO (Rosario)

2.- María Victoria Tejeda (UCR) (Coronda)

3.- Rodrigo Leandro Borla (UCR) (San Justo)

4.- Melina Caren Giorgi

5.- Héctor Ceferino Zat

6.- María Laura Spina (Santa Fe)

7.- Rodolfo Andrés Giacosa

8.- Griselda Mónica Caffaratti

9.- Santiago Andrés Sauco