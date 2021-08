Pullaro: "A las mafias hay que caerles con todo el peso del Estado"

“A mí no me van a encontrar, como a Perotti y el resto del peronismo, intentando sacar ventaja de esta situación” dijo Pullaro, y agregó que “la política tiene que responder de manera contundente para caerles con todo el peso del Estado a estas organizaciones criminales y mafiosas, que intentan amedrentarnos mostrándose impunes.” En el mismo sentido, el exministro se Seguridad aseguró que “todos los poderes y actores del Estado tenemos que estar juntos en la lucha contra estas organizaciones criminales complejas, para que no haya impunidad en la provincia de Santa Fe.”

Al respecto, Schilbenbein remarcó que si bien “hoy el principal reclamo de los rosarinos es que se trabaje en serio por combatir la inseguridad, pareciera que no es la prioridad de nadie. Falta decisión y gestión a nivel nacional y provincial” concluyó la precandidata a ocupar una banca en el Concejo.

Por su parte, Lousteau afirmó que “el Estado en Argentina tiene cada vez más peso pero menos fuerza y eso se ve agravado cuando estamos frente a organizaciones criminales, porque no solamente afectan nuestros sistemas de convivencia sino que tienen la capacidad suficiente de atacar instituciones fundamentales de la vida democrática, como acaba de ocurrir acá.”

En el mismo sentido, el senador nacional por la ciudad de Buenos Aires dijo que “para reconstituir la fuerza del Estado tenemos que ordenar su funcionamiento y para eso, primero necesitamos ejemplaridad ética, porque nunca sabemos qué es lo que pasa una vez que el narco es demasiado fuerte a través de sus vínculos, en segundo lugar necesitamos capacidad de gestión y en tercero coraje. Sin esos elementos no vamos a poder revertir lo que le pasó al Estado argentino.”

Finalmente, en relación a una información que se filtró en la prensa, Pullaro señaló que “si realmente existía inteligencia que preveía la posibilidad de un ataque de estas características en función del juicio que se iba a llevar adelante en el día de hoy, más aún considerando el antecedente de las balaceras que sufrimos en 2018 que fueron investigadas por un grupo especial de fiscales y efectivos de la Policía de Investigaciones, no se comprende qué sucedió para que no se haya armado un operativo de prevención para evitarlo.”