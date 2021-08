Santiago Culasso: "El desafío es revertir el descontento de la comunidad con la política"

Diseñador industrial y con una impronta ligada al emprendedurismo, encabeza la lista "Porque decidimos participar" del Partido Demócrata Progresista Sunchales. Opina que la ciudad está sobre legislada; que en el PDP se trabaja en equipo y se caracteriza por el control del Ejecutivo y la elaboración de proyectos que realmente se puedan concretar; y afirma que el caso Bertoglio en el Concejo no va a afectar al partido ni a su candidatura.

La lista "Porque decidimos participar" que presenta el PDP Sunchales se conforma con los siguientes postulantes:

TITULARES

1. SANTIAGO CULASSO

2. Maria Delia Marengo.

3. Andrés Chiappero Furlotti

SUPLENTES

4. Lorena Fernández

5. Manuel Sacks

6. Valeria Culasso

Estos son algunos de los conceptos vertidos por Santiago Culasso en la entrevista brindada en El Eco de Sunchales:

-"Obviamente que nos gustaría acceder a una banca pero no nos quita el sueño porque tenemos representación en el Concejo y venimos trabajando ya hace tiempo con María Alejandra (Bugnón) y Horacio (Bertoglio) en las problemáticas de la ciudad".

-"Considero que la política es la disciplina en que más impacto se puede generar con las acciones propias. Y mi elección por el Partido Demócrata Progresista es porque soy la tercera generación que está cercana a este espacio y por sus valores. El PDP se identifica por una política empática pero con los pies sobre la tierra, lejos del clientelismo y la demagogia".

-"Ni Ale ni Horacio son superhéroes y lo que termina visibilizándose en el Concejo es el trabajo de equipo. Primero recabamos las demandas del vecino y después pulimos las iniciativas dentro del partido de forma consensuada para presentar proyectos que realmente se puedan concretar".

-"La ciudad está sobre legislada. Se presentan proyectos que son ideales pero en algunos casos son inaplicables porque no tienen en cuenta el ámbito o el comportamiento del ciudadano. En ese tema ya estamos trabajando".

-"En el Concejo, el PDP se destaca por la tarea de control que desarrolla, especialmente con el Ejecutivo".

-"Me quita el sueño el descontento de la comunidad con la política en general. El desafío es revertir esa sensación. El imaginario considera que un funcionario del Ejecutivo o un concejal no trabajan o trabajan poco. Y no es verdad".

-"Los sunchalenses se preguntan porqué la obra pública aparece con intensidad en los años electorales y no se hace con mayor normalidad".

-"Yo estoy tranquilo con la situación que atraviesa el concejal Horacio Bertoglio en el Concejo Municipal (NdR: Una Comisión Especial en la Legislatura local se encuentra evaluando la situación planteada a través de la Nota N° 1290/2021 donde el abogado Juan Manuel Chiappero, en representación de Héctor Solaro, solicita que el concejal Horacio Bertoglio se abstenga de intervenir en el tratamiento de proyectos de Ordenanza referidos al loteo propiedad del Sr. Solaro, por potencial conflicto de intereses). Respeto el trabajo que está haciendo la Comisión Especial, también ha sido muy claro Bertoglio de no participar para que sea lo más transparente posible pero no creo que la resolución final afecte al partido ni a mi candidatura".